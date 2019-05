Juso-Chef Kühnert zur SPD-Krise "Was für eine Partei wollen wir in Zukunft eigentlich sein?"

SPIEGEL ONLINE: Herr Kühnert, die SPD hat bei den Wahlen in Europa und Bremen ein Debakel erlebt. Was heißt das für Andrea Nahles - muss sie den Parteivorsitz abgeben?

Kühnert: Das ist weder die erste noch die zweite Frage, die mich umtreibt. Wer aus diesem Ergebnis wieder nur Personaldiskussionen zieht, hat nicht verstanden, was gestern passiert ist. Bei den Unter-60-Jährigen holen wir noch 12 Prozent! Die SPD droht den Anschluss an riesige Wählermilieus zu verlieren, politisch und kulturell. Nicht nur bei Jugendlichen! Das kitten wir nicht mit einer Personalentscheidung.

SPIEGEL ONLINE: Also will die SPD ihr Comeback mit Nahles und Olaf Scholz schaffen?

Kühnert: Ich war gerade wochenlang für fast 80 Wahlkampftermine unterwegs. Mir muss niemand sagen, wie öffentlich über unsere personelle Aufstellung gesprochen wird. Und ich habe den Eindruck, das weiß die Spitze meiner Partei durchaus auch selbst. Trotzdem kommen wir nicht an der drängendsten aller Fragen vorbei: Was für eine Partei wollen wir in Zukunft eigentlich sein?

SPIEGEL ONLINE: Was meinen Sie damit?

Kühnert: Die dominierenden Themen der vergangenen Wochen waren Digitalpolitik und Klimaschutz. Zu beidem hat die SPD in der Wahrnehmung vieler Menschen ein völlig ungeklärtes Verhältnis. Wir gehen Konflikten aus dem Weg, weil sie quer durch Partei und Wählerschaft gehen. In der Konsequenz heißt das aber: Wir finden schlicht nicht statt. Stattdessen führen wir mal wieder Personaldebatten. Da geht es aber eben nicht um einen anderen Kurs, was eine lohnenswerte Diskussion wäre, sondern um persönliche Eitelkeiten. Und das juckt außerhalb unserer vier Wände niemanden.

Zur Person SPIEGEL ONLINE Kevin Kühnert, Jahrgang 1989, wurde in Berlin geboren. Er trat 2005 in die SPD ein und ist seit November 2017 Bundesvorsitzender der Jungsozialisten (Jusos), der Jugendorganisation der SPD. Bis zum Mitgliedervotum führte Kühnert die Kampagne gegen eine Neuauflage der GroKo an. Obwohl er dabei eine Niederlage hinnehmen musste, ist sein Ansehen in der Partei gestiegen. Neben seinem Studium der Politikwissenschaft arbeitet Kühnert für ein Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses.

SPIEGEL ONLINE: Wie sollte denn ein klarer Kurs etwa in der Klimapolitik aussehen?

Kühnert: Erst mal müssen wir signalisieren, dass wir verstanden haben: Das ist für immer mehr Menschen eine existenzielle Frage. Wir tun so, als sei die Klimapolitik Verhandlungsmasse, die man mit anderen Regierungsvorhaben vermixen kann. Der Klimawandel entzieht sich allerdings der Logik einer Koalition. Es darf aber auch nicht nur eine Frage des persönlichen Konsums und Lebenswandels sein. Jugendliche diskutieren mit ihren Eltern, ob sie im Sommer an die Ostsee fahren oder in den Urlaub fliegen. Das ist legitim, aber nicht die eigentliche politische Dimension der Auseinandersetzung. Für mich ist es eine macht- und verteilungspolitische Frage. Wie produzieren wir? Was subventionieren wir? Wollen wir, dass Geschäftsmodelle auf klimaschädlichen Innovationen aufgebaut sind?

Europawahl 2019 in Deutschland Vorläufiges Ergebnis Stimmenanteile in Prozent Union 28,9 -6,4 SPD 15,8 -11,5 Grüne 20,5 +9,8 Die Linke 5,5 -1,9 AfD 11 +3,9 FDP 5,4 +2 Sonstige 12,9 +4,1 Quelle: Bundeswahlleiter Ergebnisse im Detail

SPIEGEL ONLINE: Die Grünen sind der große Wahlsieger. Was kann Ihre Partei von der Konkurrenz lernen?

Kühnert: Einen Sympathiewettbewerb mit den Grünen beim Klimaschutz werden wir nicht gewinnen. Das ist ja kein Modethema. Es ist vielmehr der Elefant, der im Raum steht. Mantraartige Phrasen, wir müssten den Widerspruch zwischen Arbeit und Umwelt auflösen, helfen jedenfalls nicht weiter. Wir müssen das Potenzial der Klimapolitik begreifen. Das muss ein Innovationsmotor sein, für die Technologien der Zukunft, auch in der Automobilindustrie. Die SPD hat bisher oft die pessimistische Botschaft gesendet, Arbeit und Umwelt stünden in einem Widerspruch. Das ist eine apokalyptische und falsche Aussage.

SPIEGEL ONLINE: Ist ein solcher Kurswechsel, für den Sie plädieren, in der Großen Koalition möglich oder sollte die SPD das Bündnis beenden?

Kühnert: Die Position der Jusos ist bekannt. Wir waren immer gegen diese Koalition. Das jetzt dauernd zu wiederholen, ist zwecklos, weil es so erwartbar ist. Es ist jetzt auch an denen, die für die GroKo waren. Sie haben das mit Prognosen begründet, die sich offenkundig als nicht wahr herausgestellt haben. Von ihnen wollen viele Mitglieder nun erfahren, auf welcher Grundlage sie mit der Koalition immer noch Hoffnungen verbinden - oder warum sie jetzt zu anderen Ergebnissen kommen.

SPIEGEL ONLINE: Sie fordern eine Bilanz und eine Abstimmung beim Parteitag im Dezember. Warum wollen Sie so lange warten? Die SPD taumelt immer weiter dem Untergang entgegen.

Kühnert: Ich habe den Eindruck, dass das aktuell der mehrheitlichen Interpretation der Revisionsklausel aus dem Koalitionsvertrag entspricht.

SPIEGEL ONLINE: Ganz glücklich wirken Sie damit nicht.

Kühnert: Wir haben die Auseinandersetzung damals verloren. Der Verlierer bestimmt nicht die Spielregeln. Wenn es eine demokratische Verständigung darüber geben sollte, das Verfahren zu beschleunigen, bin ich der Letzte, der sich wehrt. Aber ich sehe mich aus den genannten Gründen nicht in der Position, das jetzt aufzubringen.

SPIEGEL ONLINE: Einige in der Partei werfen Ihnen vor, Sie seien auch deshalb so zahm, weil Sie durchaus einen Anteil an den Wahlniederlagen hätten. Der Vorwurf: Mit der Debatte Anfang Mai darüber, ob große Unternehmen wie zum Beispiel BMW vergesellschaftet werden sollten, hätten Sie der Partei geschadet.

Kühnert: Das ist eine interessante Sichtweise. Weil sie im Kern ausdrückt: Politische Auseinandersetzung in der Sache schadet uns. Dieser Europawahlkampf war nicht übermäßig von politischer Auseinandersetzung geprägt. Was nicht nur an der SPD lag. Aber außer Klimapolitik gab es kaum Themen. Uns ist es nicht gelungen, öffentlich ein Thema zu setzen. Für ein Interview, wie ich es der "Zeit" gegeben habe, gibt es meiner Ansicht nach keinen richtigen Zeitpunkt. Wenn ich es heute gemacht hätte, wären auch 20 Leute sauer gewesen. Manche, die die Äußerungen kritisieren, finden eigentlich nicht den Zeitpunkt falsch, sondern den Inhalt. Das ist auch okay. Aber dann sollen sie es bitte auch so sagen. Über 50 Prozent unserer Anhänger finden übrigens, ich hätte mit der Debatte einen notwendigen Anstoß gegeben.

SPIEGEL ONLINE: Sie wollen also nachlegen bei der Kapitalismuskritik?

Kühnert: Wir können da ein Alleinstellungsmerkmal haben. Die anderen, auch die Grünen, gehen der Verteilungsfrage gern aus dem Weg. Die thematisieren nicht die ungleichen Vermögensverhältnisse und stellen nicht die Frage nach der Verteilung von Profiten oder danach, was eigentlich unverhandelbares Gemeinwohl einer gerechten Gesellschaft sein sollte. Ich möchte, dass die SPD das Potenzial dieser Debatte begreift.