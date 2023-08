Das Netzwerk, dem 50 SPD-Abgeordnete angehören, macht in dem 18-seitigen Papier generell Vorschläge, wie die Bundesregierung auf die Krise des Föderalismus reagieren sollte. Was lange als Erfolgsmodell gegolten habe, sei »längst nicht mehr unumstritten, sondern wird in innenpolitischen Debatten gerne für Fehlentwicklungen und Probleme verantwortlich gemacht«.

In sechs Themenfeldern formulieren die Autoren Vorschläge, wie die Politik von Bund, Ländern und Kommunen besser verzahnt werden könne – darunter das Steuerthema.