Kandidatenrennen Walter-Borjans und Esken wollen SPD-Vorsitzende werden

Der ehemalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken möchten Vorsitzende der SPD werden. Die Bedingung: Der Landesvorstand von Nordrhein-Westfalen soll sie nominieren. Sie wollten "nur mit dem klaren Votum des Landesvorstandes" kandidieren, sagte Walter-Borjans.

Laut WDR tagt der Vorstand am kommenden Freitag, um über die Unterstützung von potenziellen Kandidaten zu beraten. Aus NRW haben bereits die ehemalige NRW-Familienministerin Christina Kampmann sowie der Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach ihre Hüte in den Ring geworfen.

"Mich treibt die Krise der SPD um"

"Mich haben viele Menschen, die der SPD nahestehen oder wieder nahestehen wollen, darum gebeten, für den Parteivorsitz zu kandidieren", sagte Walter-Borjans dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Mich treibt die Krise der SPD seit Langem um und ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Bitte, mich an einem Neustart zu beteiligen, ablehnen würde."

SPD-Verfahren für den Parteivorsitz

Der Zeitplan im Überblick:

1. Juli: Bewerbungen

Ab diesem Tag können Zweierteams oder Einzelbewerber ihre Kandidatur für den SPD-Vorsitz einreichen. Für eine Kandidatur benötigen sie die Unterstützung von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband.

1. September: Regionalkonferenzen

Die Bewerbungsfrist endet. Die Kandidaten präsentieren sich danach in 23 Regionalkonferenzen der Basis. Fünf Wochen lang können sie bei den Mitgliedern für sich werben. Der Auftakt ist am 4. September in Saarbrücken, der Abschluss am 12. Oktober in München.

14. Oktober: Basisentscheid

Die rund 440.000 SPD-Mitglieder dürfen in einem Basisentscheid ihren Kandidaten oder ihr Kandidatenteam für die Parteispitze bestimmen.

26. Oktober: Ergebnis des Mitgliedervotums

Das Ergebnis des Mitgliederentscheids soll vorgestellt werden. Sollte kein Kandidat beziehungsweise kein Doppelteam über 50 Prozent der Stimmen erhalten, soll es einen Stichentscheid zwischen den beiden Erstplatzierten geben. Die Wahl ist rechtlich nicht bindend, politisch dürfte der Parteitag aber kaum am Votum der Mitglieder vorbeikommen.

6. bis 8. Dezember: Parteitag

In Berlin kommt der Bundesparteitag der SPD zusammen. Er soll den oder die Gewinner des Mitgliederentscheids formell an die SPD-Spitze wählen - und über die Halbzeitbilanz der Großen Koalition entscheiden.