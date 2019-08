Bewerbung für SPD-Vorsitz Olaf Scholz tritt mit Klara Geywitz an

Finanzminister Olaf Scholz geht mit der brandenburgischen Landtagsabgeordneten Klara Geywitz ins Rennen um den SPD-Vorsitz. Das wurde dem SPIEGEL aus Parteikreisen bestätigt, zuerst hatte der "Focus" darüber berichtet.

Geywitz, 43, war von 2013 bis 2017 Generalsekretärin in Brandenburg. Am Freitag hatte der SPIEGEL vermeldet, dass Vizekanzler Olaf Scholz sich für die Nachfolge von Andrea Nahles bewerben will.

Stephan Weil, niedersächsischer Ministerpräsident, und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil verzichten indes auf eine Kandidatur. Weils Absage wurde dem SPIEGEL aus Parteikreisen bestätigt, zuerst hatte darüber die "Welt" berichtet.

Generalsekretär Klingbeil, ebenfalls Niedersachse, verkündete seine Entscheidung in einem Video, das auf Twitter verbreitet wurde. Es seien "schon viele wunderbare Menschen auf dem Platz, die sich entschieden haben, dass sie Parteivorsitzende werden wollen", sagte Klingbeil. Vielleicht kämen noch ein paar dazu und dann werde das ein "spannendes Rennen".

Wer ist Klara Geywitz?

Klara Geywitz gilt als Strategin. Nicht umsonst gehörte die Potsdamer SPD-Politikerin zur großen Verhandlungsrunde, die im vergangenen Jahr den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD aushandelte. Mit Vizekanzler Olaf Scholz verbindet sie nicht nur der Wohnort Potsdam - sie kennen sich auch aus dem SPD-Parteivorstand, dem Geywitz seit 2017 als Beisitzerin angehört. Die 43-Jährige ist innerhalb der SPD auch mit anderen Landesverbänden gut vernetzt.

In der jetzt auslaufenden Wahlperiode war Geywitz Vorsitzende des wichtigen Landtags-Innenausschusses, in der SPD-Fraktion Sprecherin für Medienpolitik und Religion. Bei ihren Reden im Landtag beweist sie durchaus ironischen Humor: "Es dürfte in Brandenburg ungefähr so viele Burka-Trägerinnen geben wie illegal eingewanderte Elche aus Polen", sagte sie 2016 in einer Debatte über ein Burka-Verbot.

Gilt als ehrlich, aber auch konfliktfähig

Sie gilt als Nachwuchshoffnung der Brandenburger SPD. Die Diplom-Politologin ist seit 1994 Mitglied der SPD, von 2008 bis 2013 war sie stellvertretende Landesvorsitzende in Brandenburg, von 2013 bis 2017 Generalsekretärin. Von diesem Amt trat sie aber 2017 zurück, nachdem Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) ohne Rücksprache die von ihr befürwortete Kreisreform abgesagt hatte.

Geywitz gilt als ehrlich, aber auch konfliktfähig. Probleme löst sie eher im Hintergrund. Derzeit ist Geywitz häufig mit einem roten Lastenfahrrad in Potsdam zu sehen. Sie macht Wahlkampf, will am 1. September erneut in den Brandenburger Landtag gewählt werden. Seit 2004 hat sie ihren Wahlkreis Potsdam dreimal direkt gewonnen - in diesem Jahr könnte es wegen der starken Grünen aber eng werden.