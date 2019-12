guten Morgen! Aus technischen Gründen bekommen Sie heute eine etwas kürzere Notversion der LAGE, gewissermaßen eine - verzeihen Sie das Wortspiel - "Notlage". Morgen schreibt an dieser Stelle wieder einer der politischen Autoren des SPIEGEL.

Was bringt dieser 6.Dezember?

HAYOUNG JEON/EPA-EFE/REX

In Berlin beginnt der Parteitag der SPD. Zum Auftakt ihres dreitägigen Treffens wollen die Delegierten erstmals ein von den Mitgliedern ausgewähltes Duo an die Parteispitze setzen: Die Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu neuen Parteivorsitzenden ist am Nachmittag geplant. Um den Posten des stellvertretenden SPD-Chefs könnte es eine Kampfabstimmung geben. Sowohl Juso-Chef Kevin Kühnert als auch Arbeitsminister Hubertus Heil treten an - also linker Flügel der SPD gegen Regierungsflügel. Auf dem Parteitag will die SPD außerdem ihren Kurs in der Großen Koalition bestimmen. Wie lange halten die Genossen die ständige Grundsatzschlacht noch aus - die Basis scheint längst davon erschöpft.

AFP

Letzte Chance für Jeremy Corbyn? In sechs Tagen wird in Großbritannien ein neues Parlament gewählt. Heute treten die Spitzenkandidaten der beiden große Parteien in einem TV-Duell in der BBC gegeneinander an: Premierminister Boris Johnson und Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei. Johnsons Konservative führen in den Umfragen mit großem Abstand. Das TV-Duell heute Abend gilt deshalb als letzte Chance für den Labour-Chef, die Stimmung zu seinen Gunsten zu drehen.

Hunderttausende Demonstranten in Madrid erwartet: Die 'Fridays for Future'-Bewegung hat für heute ab 18 Uhr zu Protesten in der spanischen Hauptstadt aufgerufen. Mit einer Großkundgebung wollen Hunderttausende Menschen den Teilnehmern der zweiwöchigen Weltklimakonferenz in Madrid Druck machen und zu mehr Ehrgeiz und Engagement im Kampf gegen die Erderwärmung ermahnen. Bevor die Protestaktion losgeht, ist eine Pressekonferenz der 16-jährigen Klimaaktivistin Greta Thunberg geplant.

AFP

Kanzlerin Angela Merkel besucht heute zum ersten Mal in ihrer Amtszeit das ehemalige deutsche Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Offizieller Anlass ist das zehnjährige Bestehen der gleichnamigen Stiftung, die sich für den Erhalt der Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Lagers einsetzt. Vor dem Besuch der Kanzlerin sagte der polnische Auschwitz-Überlebende Marian Turski, es handle sich dabei um eine wichtige Geste: Schon die Tatsache, dass Merkel dorthin fahre, habe für ihn Bedeutung. "Manchmal reicht eine Geste. Wie bei Brandt, dessen Kniefall wichtiger ist als alle Reden."



Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Die SPIEGEL-Redaktion wünscht Ihnen einen guten Start in den Tag!