Politikwissenschaftler vor SPD-Parteitag "Das Schlimmste: Olaf Scholz wurde geschwächt"

SPIEGEL: Herr Cuperus, Sie haben schon vor Wochen davor gewarnt, die Parteibasis über die neue SPD-Spitze entscheiden zu lassen. Haben Sie recht behalten?

Cuperus: Leider habe ich das. Das "Voice-of-Germany"-Format der Regionalkonferenzen hat der Partei letzten Endes geschadet. Es sind wenige Fragen gelöst worden. In der Großen Koalition bleiben oder nicht? Linkskurs oder doch einen der Mitte? Das bleibt weiterhin offen. Das Schlimmste ist: Besonders Vizekanzler Olaf Scholz wurde geschwächt - ausgerechnet das bekannteste Gesicht der Partei. Problematisch ist aber noch eine andere Sache.

SPIEGEL: Was meinen Sie?

Cuperus: Der Narzissmus der SPD irritiert mich. Die Partei ist so mit sich selbst beschäftigt, so mit Fragen zum eigenen Profil, dem Personal und anderen Sorgen, dass sie etwas Wesentliches vergisst: die Sorgen und die Zukunft der Menschen in der Gesellschaft. Seit dem Bruch zwischen Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine, die für den Kurs "Innovation und Gerechtigkeit" standen, sind Seele und Kurs der SPD im freien Fall. Danach kam mit Hartz IV noch eine Innovation, wenn auch die falsche. Man hätte auf Digitalisierung setzen sollen.

Zur Person Bert Spiertz/ Hollandse Hoogte/ laif Dr. René Cuperus, Jahrgang 1960, ist niederländischer Politikwissenschaftler und Mitglied der sozialdemokratischen "Partij van de Arbeid" (PvdA). Er ist Senior Research Fellow und Direktor für Internationale Beziehungen bei der Wiardi-Beckman-Stiftung. Die Denkfabrik steht der sozialdemokratischen Arbeiterpartei nahe. Cuperus ist zudem Kolumnist für die niederländische Zeitung "de Volkskrant".

SPIEGEL: Was hat die Mitgliederbefragung über die neue Parteispitze überhaupt gebracht?

Cuperus: Das war vor allem nur eine Aussage: nicht "Weiter so". Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken stehen als Symbol dafür. Sie treten GroKo-kritisch auf und wollen zurück zur früheren Identität der SPD. Aber: Sie verkörpern bislang keine Führungsstärke. International haben die beiden fast keine Erfahrung. Für ein wichtiges Land wie Deutschland und den Anspruch der SPD, die Europapartei Deutschlands zu sein, ist das ein Problem.

SPIEGEL: Sie halten den neuen Linkskurs der beiden für falsch. Warum?

Cuperus: Die Partei muss sich irgendwann entscheiden, welchen Weg sie einschlagen will: Möchte sie den Weg von Juso-Chef Kevin Kühnert und damit jenen von Sozialdemokraten wie dem britischen Labour-Chef Jeremy Corbyn und Sozialisten wie US-Politiker Bernie Sanders gehen? Oder wählt sie den gemäßigteren Kurs. Damit meine ich nicht den GroKo-Kurs, sondern den SPD-Mitte-Kurs.

SPIEGEL: Aber genau damit ist die SPD im politischen Nirgendwo verschwunden. Viele SPD-Politiker fordern doch gerade, wieder erkennbarer zu sein. Ist der Wunsch nach einem klaren, linken Profil da nicht nachvollziehbar?

Cuperus: Ich glaube, ein zu starker Linkskurs ist der falsche Weg, um die solidarische Mehrheit der Gesellschaft zu erreichen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Das heißt nicht, dass man in einer Großen Koalition diese Mitte abdecken sollte. Ich habe vor einem solchen Bündnis der politischen Gegner immer gewarnt, gerade in diesen populistischen Zeiten.

SPIEGEL: Auf welche Themen muss die SPD dann konkret setzen?

Cuperus: Ich würde weniger auf das disruptive Klimathema und stattdessen mehr auf Innere Sicherheit und den Wirtschaftsbereich setzen. Zugegeben: Ich gehöre auch eher zum rechten Flügel der Sozialdemokraten und glaube daher eher an den Kurs von Otto Schily, Helmut Schmidt und Sigmar Gabriel.

Fabrizio Bensch/ REUTERS Kevin Kühnert

SPIEGEL: Innere Sicherheit und Wirtschaft sind Themen, die der Wähler vor allem mit der Union verbindet.

Cuperus: Es geht um eine Politik der solidarische Mitte, das beinhaltet bei der Wirtschaftspolitik dann etwa den Punkt Gerechtigkeit. In Deutschland existieren große soziale Unterschiede zwischen Nord und Süd, Ost und West. Da muss man ansetzen, und dazu braucht es eine starke Ökonomie, von der alle profitieren - aber eben fair verteilt. Und: Es muss investiert werden. Ich bin kein Fan der schwarzen Null, denn in Deutschland sehen wir einen starken Investitionsstau. Deutschland hinkt den Niederlanden und Skandinavien deutlich im Bereich Infrastruktur und Digitales hinterher.

SPIEGEL: Auf dem anstehenden Parteitag wird es auch um die Frage gehen, ob die Partei raus aus der GroKo sollte. Was raten Sie?

Cuperus: Die Partei hat mit ihrem Votum über die neue Parteispitze de facto für ein Ende der GroKo gestimmt. Die Frage ist nun, wann sie austritt. Möglicherweise ist die SPD nie in dem Bündnis angekommen und ist die Koalition nur aus Verantwortungsgefühl für Deutschland und Europa eingegangen. Das ist mein Eindruck als Politikwissenschaftler, Sozialdemokrat und Beobachter aus dem Ausland.

SPIEGEL: Wie werden die Sozialdemokraten in Deutschland international wahrgenommen?

Cuperus: Die Besorgnis über die SPD ist groß. Aber: Die Zeit der Sozialdemokraten ist nicht vorbei. Schauen Sie auf Holland, da liegen die Sozialdemokraten in den meisten Umfragen wieder vor den Grünen. In Deutschland profitieren die Grünen einfach davon, dass sie im Bund bisher keine Regieurungsverantwortung getragen haben.

SPIEGEL: Leidet Europa unter der Schwäche der Sozialdemokraten?

Cuperus: Die innere Stabilität Deutschlands ist eine Voraussetzung für europäische Stabilität. Solange die deutschen Volksparteien in einer Krise stecken oder sich in einer Krise fühlen, wird die Kraft national und nicht europäisch ausgerichtet sein: Es gibt keine europäische Führung ohne innere deutsche Stabilität. Jetzt ist Deutschland tatsächlich eine Art Europa im Kleinen, ein Mikrokosmos europäischer Unterschiede und Spannungen. Beispielsweise verläuft die Spaltung zwischen Ost und West in Europa auch quer durch Deutschland. Manchmal scheint es sogar so, als ob die Ostdeutschen in Bezug auf politische Kultur und Einstellungen näher an Polen und Tschechien sind als an den Westdeutschen. So gesehen ist der deutsche Zusammenhalt, die deutsche politisch-soziale Stabilität eine Voraussetzung und ein Prüfstein für die politisch-soziale Stabilität in Europa.