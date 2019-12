Designierte SPD-Vorsitzende Esken "Ich war und ich bin skeptisch, was die Zukunft dieser Großen Koalition angeht"

Saskia Esken hat in ihrer Bewerbungsrede für den SPD-Vorsitz eine Umkehr ihrer Partei in der Arbeitsmarktpolitik gefordert. Deutschland leiste sich einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa, sagte die 58-Jährige beim Bundesparteitag der SPD in Berlin.

Die SPD habe dazu beigetragen, dass dieser Niedriglohnsektor entstehen konnte. "Es ist Zeit, dass wir umkehren", forderte sie. "Wir waren die Partei, die Hartz IV eingeführt hat, wir sind die Partei, die Hartz IV überwindet". Das sei ein viel zu langes Kapitel gewesen. "Ich will, dass jeder Mensch von seiner Hände Arbeit leben kann." Sonst glaubten die Menschen der SPD nicht mehr, dass sie im Fokus ihrer Politik stünden.

Esken soll auf dem Parteitag zusammen mit dem früheren NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans zur neuen Doppelspitze der Sozialdemokraten gewählt werden. Die Mitglieder der Partei haben sich bereits mehrheitlich für das Duo ausgesprochen.

Über den Zustand des Bündnisses mit der Union sagte sie: "Ich war und ich bin skeptisch, was die Zukunft dieser Großen Koalition angeht". Aber: Mit dem SPD-Leitantrag gebe es "eine realistische Chance auf eine Fortsetzung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger".

In ihrer Rede präsentierte sich Esken als Vertreterin der einfachen Leute. "Ich habe nicht vergessen, wo ich herkomme." Sie habe als Paketbotin und hinter der Theke gearbeitet und erst später eine Ausbildung zur Software-Entwicklerin gemacht, betonte sie. In diesem Zusammenhang äußerte sie sich auch zu den Hartz-Reformen von Ex-Kanzler Gerhard Schröder: "Wir waren die Partei, die Hartz IV eingeführt hat. Wir sind die Partei die Hartz IV überwindet und durch ein besseres System ersetzt."