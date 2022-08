»Deutsche Politiker genießen in Bosnien und Herzegowina oftmals eine besondere Stellung«, sagt Ahmetović. Deutsche Politiker mit bosnischen Wurzeln ebenfalls, so scheint es. Der 29-Jährige inszeniert sich auf Social Media als wichtiger Außenpolitiker, dokumentiert, wen er trifft und teilt Erfolge, wenn auch mit deutlich weniger Followern als Baerbock und Co.. Selbstbewusst versendet sein Büro, ungewöhnlich für einen jungen Abgeordneten, regelmäßig Pressestatements.

Ahmetović sagt, sein politisches Ziel sei die Wiederwahl in seinem Wahlkreis. Er ist überzeugt, dass die Leute in seinem Wahlkreis stolz auf ihn sind; es freue ihn, dass sie seine politischen Aktivitäten im Ausland unterstützen. Denn egal wie populär er in Teilen der bosnischen Bevölkerung sein mag, über seine politische Karriere entscheidet nun einmal vor allem sein Wahlkreis Hannover Stadt I. Ahmetović ist auf die deutsche Basis angewiesen. Sonst enttäuscht er am Ende beide Seiten.