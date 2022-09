Güngörs Forderung: »Wir müssen den Fetisch der Schuldenbremse und den damit verbundenen finanzpolitischen Krisenmodus überwinden.« Ein befristetes Aussetzen sei kurzfristig richtig, sagt Güngör, greife aber »angesichts der dringend notwendigen Ausweitung öffentlicher Investitionen deutlich zu kurz«.

»Tun gut daran, diese Diskussion offensiv zu führen«

Er wolle keinesfalls steigende Sozialausgaben oder Transferleistungen in Zukunft mit Schulden finanzieren, so Güngör. Es gehe vielmehr darum, »wachstumspolitische Vorsorge zu betreiben und jetzt die notwendigen Zukunftsaufgaben und Investitionen zu tätigen«, um künftigen Generationen Chancen auf Arbeitsplätze und eine intakte Infrastruktur zu hinterlassen. Die Aufgaben seien so groß, dass kein Land sie allein bewältigen könne, sagt der Bremer und fordert: »Die SPD tut gut daran, diese Diskussion offensiv zu führen.«