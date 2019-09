Die Wahlen im Osten sind gelaufen, in der SPD richtet sich der Blick auf das Kandidatenrennen: Wer übernimmt die Nachfolge von Andrea Nahles? Wer steht künftig an der Spitze der 156 Jahre alten Partei?

Am Mittwochabend um 18 Uhr geht es los: Saarbrücken, Congress Centrum. Rund dreihundert Mitglieder haben sich für die erste Regionalkonferenz angemeldet. Doch es können auch deutlich mehr Besucher werden, die Veranstaltung ist öffentlich.

Es ist der Auftakt zu einer gigantischen Castingtour: Bis zum 12. Oktober stehen 23 dieser Parteitreffen an. 17 Kandidaten stellen sich vor - acht Teams und ein Einzelbewerber.

In der Parteizentrale wurde die Tour akribisch vorbereitet, die SPD hofft auf neuen Schwung und einen belebenden Effekt des Rennens, bei dem am Ende die Mitglieder die neue Parteiführung wählen.

Aber 17 Kandidaten auf einer Bühne? Wie soll das funktionieren?

Die SPD geht mit ihrem Verfahren ein hohes Risiko ein. Nicht nur die Zahl der Bewerber ist hoch, auch 23 Termine sind recht viel. Schnell könnte sich ein Abnutzungseffekt einstellen. Doch mit einer Absage von Terminen oder dem Rückzug von Kandidaten wird in der Partei nicht gerechnet.

Hintergrund ist, dass die Regionalkonferenzen von den Landesverbänden organisiert werden - in jedem Bundesland ist mindestens eine Konferenz vorgesehen. Geplant ist, dass alle nach dem gleichen Schema ablaufen. Dieses sieht folgendermaßen aus:

Zu Beginn gibt es eine kurze Begrüßung . In Saarbrücken übernimmt dies die Landesvorsitzende Anke Rehlinger sowie voraussichtlich ein Mitglied aus dem Interimstrio, das derzeit die Partei führt.

. In Saarbrücken übernimmt dies die Landesvorsitzende Anke Rehlinger sowie voraussichtlich ein Mitglied aus dem Interimstrio, das derzeit die Partei führt. Dann stellen sich die Bewerber in einem sogenannten Kandidaten-Solo vor. Bei diesem Eröffnungsstatement haben Duos und der Einzelbewerber Karl-Heinz Brunner jeweils fünf Minuten Redezeit. Für diesen Block sind insgesamt 45 Minuten vorgesehen.

vor. Bei diesem Eröffnungsstatement haben Duos und der Einzelbewerber Karl-Heinz Brunner jeweils fünf Minuten Redezeit. Für diesen Block sind insgesamt 45 Minuten vorgesehen. In einem zweiten Block befragt der Moderator die Kandidaten in Gesprächsrunden . Die Themen sollen variieren, die Bewerber sollen jeweils in maximal einer Minute antworten und können auch aufeinander reagieren. 40 Minuten sind insgesamt dafür eingeplant.

. Die Themen sollen variieren, die Bewerber sollen jeweils in maximal einer Minute antworten und können auch aufeinander reagieren. 40 Minuten sind insgesamt dafür eingeplant. Im dritten Teil folgen Fragen aus dem Publikum . Der Moderator soll dabei auf eine ausgewogene Verteilung der Fragen achten. Eine Stunde Zeit soll für diesen Block zur Verfügung stehen.

. Der Moderator soll dabei auf eine ausgewogene Verteilung der Fragen achten. Eine Stunde Zeit soll für diesen Block zur Verfügung stehen. Das Ende bilden Abschlussstatements der Kandidaten. Die Länge: wiederum maximal 60 Sekunden - in 20 Minuten sollen alle Bewerber fertig sein.

Insgesamt soll eine Konferenz inklusive Begrüßung also knapp drei Stunden dauern. Karl Lauterbach, der mit Nina Scheer kandidiert, hat ausgerechnet, dass jedes Duo bei den Konferenzen dennoch nur auf eine Redezeit von 9 Minuten und 20 Sekunden kommt. Da könne man nicht wirklich groß ausholen, so Lauterbach. Wie glaubwürdig oder leidenschaftlich ein Kandidat sei, lasse sich in so kurzer Zeit nicht feststellen.

Daniel Stich, Generalsekretär der rheinland-pfälzischen SPD, verteidigt das Verfahren hingegen: "Zum ersten Mal entscheidet wirklich die Basis, wer die Partei künftig führt", sagte Stich dem SPIEGEL. "Es ist ein modernes, spannendes Format. Darauf sollten wir stolz sein."

SPD-Regionalkonferenzen

Spott lösten vor der Auftaktkonferenz in Saarbrücken interne Ratschläge für die Kandidaten aus, über die zuerst die "Bild"-Zeitung berichtete. In diesen "Informationen und Hinweisen für Teams und Kandidat*Innen", die dem SPIEGEL vorliegen, heißt es unter anderem:

"In Bezug auf die Kleidung ist Folgendes ratsam: In der Kleidung sollte man sich wohlfühlen und das längere Sitzen bedenken. Falls jemand einen Rock tragen möchte: Bitte beachtet, dass ihr auf roten Barhockern sitzt."

In Parteikreisen gab es am Dienstag Irritationen darüber, dass diese internen Informationen an die Presse durchsickerten. "Da werden gut gemeinte Ratschläge ins Lächerliche gezogen und Mitarbeiter demoralisiert", hieß es aus der Partei.