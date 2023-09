Als möglicher Nachfolger Mützenichs wurde zuletzt vor allem der stellvertretende Fraktionschef Matthias Miersch gehandelt. Der Energie- und Umweltexperte gehört wie Mützenich zum linken Flügel der Fraktion. Aber auch der für Inneres und Recht zuständige Fraktionsvize Dirk Wiese, Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises, wäre ein möglicher Nachfolgekandidat. Die nächste turnusmäßige Wahl des Fraktionsvorstands findet nach der nächsten Bundestagswahl 2025 statt.

Erste Glückwünsche an Mützenich kamen bereits via X (vormals Twitter). »Rolf Mützenich ist ein schlanker Vorsitzender mit einer breiten Projektionsfläche für fast alle in der Fraktion«, sagte Axel Schäfer, seit 2002 SPD-Bundestagsabgeordneter, dem SPIEGEL.