Sie wolle die Jusos als »soziales Korrektiv zur Bundesregierung in Position bringen« und die Organisation diverser machen, hieß es in einer Mitteilung der NRW-Jusos am Samstag. »Klimakrise, Rassismus, Antifeminismus und Armut – wir müssen raus aus der Dauerkrise Kapitalismus«, sagte Mohamed, die in Bonn Geschichte und Philosophie studiert hat und derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin der SPD-Bundestagsabgeordneten Sanae Abdi arbeitet.