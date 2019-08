Im April 2018 hatte sich Simone Lange schon einmal um den SPD-Chefposten beworben - unterlag aber damals Andrea Nahles. Nun kann sie ein zweites Mal antreten: Zusammen mit Alexander Ahrens, Oberbürgermeister von Bautzen, hat sie die nötige Unterstützung erreicht, um an der Mitgliederbefragung zur Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin teilzunehmen.

Fünf Kreisverbände stellten sich hinter das Duo: Bautzen (Sachsen), Schmalkalden (Thüringen), Schwarzwald-Baar (Baden-Württemberg), Pfaffenhofen (Bayern) sowie Dithmarschen (Schleswig-Holstein). Das teilte Lange mit.

Die Flensburger Oberbürgermeisterin zählt zum linken Rand der SPD. So engagierte sie sich etwa für die von den Linken-Politikern Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht initiierte Sammlungsbewegung "Aufstehen". Ahrens hatte die SPD 2001 verlassen, 16 Jahre später trat er wieder ein. Noch als Parteiloser hatte er 2015 in Bautzen die Oberbürgermeisterwahl gewonnen - mit Unterstützern von SPD, Linken und dem Bürger Bündnis Bautzen.

Die neue SPD-Spitze soll in einer Mitgliederbefragung faktisch bestimmt und auf einem Parteitag im Dezember gewählt werden. Seit dem 1. Juli und noch bis zum 1. September können sich Interessenten für den SPD-Vorsitz melden. Neben Lange und Ahrens gibt es weitere Bewerberduos: Etwa Europa-Staatsminister Michael Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann sowie die Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach und Nina Scheer. Zudem tritt Gesine Schwan mit Ralf Stegner an.

Im Vergleich der Bewerber-Duos liegen allerdings Vizekanzler Olaf Scholz und die Brandenburger Landtagsabgeordnete Klara Geywitz laut einer Forsa-Umfrage für RTL/n-tv vorn: 26 Prozent der befragten Parteimitglieder würden sich derzeit für sie entscheiden, das Duo Lange/Ahrens käme auf 7 Prozent.

SPD-Verfahren für den Parteivorsitz

Der Zeitplan im Überblick:

1. Juli: Bewerbungen

Ab diesem Tag können Zweierteams oder Einzelbewerber ihre Kandidatur für den SPD-Vorsitz einreichen. Für eine Kandidatur benötigen sie die Unterstützung von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband.

1. September: Regionalkonferenzen

Die Bewerbungsfrist endet. Die Kandidaten präsentieren sich danach in 23 Regionalkonferenzen der Basis. Fünf Wochen lang können sie bei den Mitgliedern für sich werben. Der Auftakt ist am 4. September in Saarbrücken, der Abschluss am 12. Oktober in München.

14. Oktober: Basisentscheid

Die rund 440.000 SPD-Mitglieder dürfen in einem Basisentscheid ihren Kandidaten oder ihr Kandidatenteam für die Parteispitze bestimmen.

26. Oktober: Ergebnis des Mitgliedervotums

Das Ergebnis des Mitgliederentscheids soll vorgestellt werden. Sollte kein Kandidat beziehungsweise kein Doppelteam über 50 Prozent der Stimmen erhalten, soll es einen Stichentscheid zwischen den beiden Erstplatzierten geben. Die Wahl ist rechtlich nicht bindend, politisch dürfte der Parteitag aber kaum am Votum der Mitglieder vorbeikommen.

6. bis 8. Dezember: Parteitag

In Berlin kommt der Bundesparteitag der SPD zusammen. Er soll den oder die Gewinner des Mitgliederentscheids formell an die SPD-Spitze wählen - und über die Halbzeitbilanz der Großen Koalition entscheiden.