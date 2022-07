Insgesamt habe die Polizei von 14 Fällen wegen Unwohlseins und Erinnerungslücken erfahren. Bei der Hälfte davon habe sich der Verdacht jedoch – etwa durch Befragung der Betroffenen – nicht bestätigt, dass auch in diesen Fällen solche Tropfen der Grund dafür sein könnten. Zuerst hatten die Ermittler über fünf Betroffene informiert, die sich in den Tagen nach dem Fest am 6. Juli bei der Polizei gemeldet hatten.