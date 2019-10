Mitgliederentscheid 123.010 SPD-Mitglieder haben über Parteivorsitz abgestimmt

Die 23 Regionalkonferenzen sind vorüber, die Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz haben sich ausgiebig vorgestellt, aus acht Kandidaten-Duos sind sechs geworden. Seit dem 14.Oktober dürfen die Mitglieder nun über den neuen SPD-Vorsitz abstimmen. Bisher haben das nur 28,9 Prozent der Parteimitglieder getan: 123.010 Stimmen wurden bislang online oder per Brief abgegeben, sagte ein SPD-Sprecher in Berlin. Die "Rheinische Post" hatte zuerst darüber berichtet.

Noch bis einschließlich diesen Freitag können die SPD-Mitglieder mitmachen, am Samstag soll ausgezählt und das Ergebnis verkündet werden. Sollte kein Duo 50 Prozent der Stimmen erreichen, folgt im November eine Stichwahl der beiden besten Teams. Endgültig gekürt wird die neue Doppelspitze dann auf einem Parteitag in Berlin im Dezember, wobei die Delegierten dem Votum der Basis folgen sollen.

Wie die Genossen abstimmen, könnte auch über Verbleib in der GroKo entscheiden

Die Abstimmung könnte einen Hinweis darauf geben, ob die SPD im Regierungsbündnis mit der CDU bleibt - je nachdem, wie gut GroKo-Kritiker abschneiden und welches Ergebnis der bekannteste Repräsentant der Koalition erzielt, Finanzminister Olaf Scholz.

Generalsekretär Lars Klingbeil hofft bis Ende der Woche auf noch mehr Beteiligung. "Nicht wenige in der Parteispitze entscheiden über den Vorsitz, sondern unsere rund 430.000 Mitglieder im ganzen Land", sagte Klingbeil der "Rheinischen Post". "Ich hoffe, dass noch viele diese Chance in den kommenden fünf Tagen nutzen und ihre Stimme für eines der sechs Teams abgeben werden."

Bei einem Mitgliedervotum im Frühjahr 2018 konnten die Genossen über den Eintritt in die große Koalition abstimmen. 78 Prozent der Mitglieder nahmen damals an der Abstimmung teil.

Nur rund fünf Prozent der Mitglieder hatten an einer der Regionalkonferenzen teilgenommen.