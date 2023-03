All diese Schritte bleiben allerdings weit hinter dem ursprünglichen Vorhaben der Ampel-Koalition zurück, Cannabis kurzfristig umfassend zu legalisieren. Bereits seit Längerem gibt es Hinweise, dass dieses Vorhaben auf Hindernisse in Brüssel stoßen würde. Mit ihrem Beschluss gesteht die SPD-Spitze nun ein, dass diese Hindernisse wohl zu groß sind, mit einer baldigen Legalisierung also nicht zu rechnen ist.