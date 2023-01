Umgang mit Russland und China SPD-Spitze legt Grundsatzpapier für neue Außenpolitik vor

Die Führung der SPD hat ausgearbeitet, wie sie sich die Sicherheits- und Außenpolitik der Partei vorstellt. In dem Papier räumt sie Fehler ein und will die Führungsrolle Deutschlands in Europa stärken.