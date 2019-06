SPD-Spitzenpolitiker "Die massive Kritik an Andrea Nahles ist unfair"

Am kommenden Dienstag will sich Andrea Nahles in der Bundestagsfraktion vorzeitig zur Wahl stellen. Vor dem Termin haben sich ihre Stellvertreter noch einmal zu Wort gemeldet: "Die massive öffentliche Kritik an Andrea Nahles ist unfair", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme, die dem SPIEGEL vorliegt. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuerst darüber berichtet.

"Wir sind die Partei der Solidarität", heißt es in dem Schreiben von Vizekanzler Olaf Scholz, den Ministerpräsidentinnen von Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern, Malu Dreyer und Manuela Schwesig, den Landeschefs von Bayern und Hessen, Natascha Kohnen und Thorsten Schäfer-Gümbel, sowie dem schleswig-holsteinischen Fraktionschef Ralf Stegner.

Weiter heißt es: "Nach dem niederschmetternden Wahlergebnis müssen wir in der Sache offen und kritisch aber respektvoll darüber sprechen, was wir gemeinsam ändern müssen, um einen Weg aus der Krise zu finden." Nahles habe "in einer sehr schweren Phase" den Vorsitz der Partei übernommen.

Thierse warnt vor einem Sturz der Parteichefin

Der SPD-Parlamentarier Bernd Westphal sagte der "Rheinischen Post", er sehe am Dienstag keine Mehrheit für Nahles. "Das höre ich von sehr vielen SPD-Abgeordneten, aber auch von der Parteibasis, die einen Neuanfang ohne Andrea Nahles fordern." Auch wenn sich bis Dienstag kein Gegenkandidat mehr melde, könne Nahles abgelöst werden. "Entweder sie übernimmt jetzt selbst die Verantwortung für die Verluste bei der Europawahl und tritt vorher zurück. Oder sie muss am Dienstag eine Niederlage einstecken", sagte Westphal. "Dann wird sich ein anderer Kandidat oder Kandidatin zur Verfügung stellen."

Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) warnte seine Partei hingegen vor einem Sturz von Partei- und Fraktionschefin. In den vergangenen drei Jahrzehnten seiner SPD-Mitgliedschaft habe die Partei allein 13 Vorsitzende verschlissen "und damit den Niedergang der SPD nicht aufgehalten", schrieb Thierse in einem Appell an die SPD-Bundestagsabgeordneten, wie der Berliner "Tagesspiegel" berichtete.

Nahles hatte die eigentlich für September geplante Wahl über den Fraktionsvorsitz nach dem desaströsen Abschneiden der SPD bei der Europa- und der Bremen-Wahl vorgezogen. Sollte sie scheitern, würde sich wohl auch die Frage nach dem Parteivorsitz stellen, den sie ebenfalls innehat.