Selbstbeschäftigung der SPD Ein Fest der Heuchelei

Wer schon mal auf einem Fest eingeladen war, wo der "Haussegen schief hing" und eine baldige Scheidung oder Trennung der Einladenden zu erwarten war, fühlte sich während des SPD-Parteitags am vergangenen Wochenende daran erinnert. Was in so einer Lage gesagt wird, nimmt man weit weniger wahr oder ernst als das drohend wabernde Nichtgesagte und man ist froh, wenn es vorüber ist.

Es war ein Fest der Heuchelei. Die schönen Sprüche und Rituale konnten nicht darüber hinwegtäuschen, welche Kämpfe auf Fortsetzung warten.

Wer sind diese Leute auf der Bühne?

Während in Ansprachen und Wortmeldungen noch Neubeginn, Zusammenhalt und gute Gefühle beschworen wurden, trafen aus den Reihen der Delegierten in Berlin private Nachrichten ein, die ein völlig anderes Bild vermittelten. Selbst hartgesottene Genossinnen und Genossen rangen mit der Fassung, suchten zum Trost nach Zeiten, in denen die Lage schon einmal verzweifelter war und fanden in diesem Jahrhundert keine. Einer, ein Politprofi mit besten Nerven, schrieb "1933-1945 war es schlimmer, aber..."

Gesagt hat es niemand, dabei hätte eine ehrliche Bestandsaufnahme am Beginn des Parteitags stehen müssen, ein Eingeständnis der selbstgemachten Ratlosigkeit. Zuschauer konnten auf dumme Fragen kommen: Wer sind die Menschen, die auf dem Parteitag die SPD repräsentieren? Man hatte sich an Andrea Nahles, Sigmar Gabriel und Thorsten Schäfer-Gümbel gewöhnt, nun spielen die keine Rolle mehr - aber warum genau? Was ist mit SPD-Freunden, die fanden, dass etwa diese drei einen guten Job gemacht hatten? Es war wie in der Langzeitserie "Dallas", als die Rolle der Miss Ellie plötzlich von einer anderen Schauspielerin übernommen wurde, ohne jede Erklärung. Neue Menschen, gleicher Text.

Nun ist die Lage die, dass die SPD-Führung Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer kennenlernen möchte. Der Zauber des Anfangs ist eine feine Sache, aber die SPD hat Angela Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt, und zwar schon zum dritten Mal. Seit 2005 hat sie den Bürgerinnen und Bürgern diese stabile, aber auch etwas stumme Merkelzeit beschert. Die Genossinnen und Genossen im Bundeskabinett haben einen Amtseid abgelegt - und andererseits möchte sich dieser Tage die Spitze der Partei mal ganz unbefangen ein Bild von der Lage machen und, na ja, mal schauen. Wie wenn ein Busfahrer auf der Strecke anhält und in sich geht, sich befragt, ob er nicht zurückfahren soll ins Depot, oder raus ins Grüne oder womöglich lieber Passagier wäre? Menschlich kann man es nachfühlen, aber fahren wird man nicht mehr mit ihm.

Kaum jemand versteht diese "Neue Zeit"

Das Motto des Parteitages war die "Neue Zeit" - aber je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr entfaltet sich mit der kühnen Behauptung ein Problem, denn diese entschlossene Epochenteilung basiert ja allein auf internen Prozessen der Partei. In diesem Sinne beginnt mit dem internen Abstimmungserfolg von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans eine neue Zeit, weil sie die Nachfolge von Andrea Nahles antreten. Aber die war weder neoliberal noch reichenfreundlich und hatte mit der Agenda 2010 nichts zu tun, sondern eine versierte und erfolgreiche Sozialpolitikerin, deren politischer Kurs vom nun auf dem Parteitag bekräftigten eigentlich kaum abwich.

Die neue Zeit wird nach einem Kalender berechnet, den kaum jemand versteht. Die SPD distanziert sich jedenfalls mit klarer Kante von genau einer Partei, nämlich von sich selbst. Die Überwindung von Hartz IV ist heute, in einer Situation, die vom Mangel an Arbeitskräften und nicht von Massenarbeitslosigkeit geprägt ist, keine wichtige politische, sondern eine rein symbolische Entscheidung. Sie richtet sich gegen den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, mithin der einzige Sozialdemokrat, der in diesem Jahrhundert das Kanzleramt bewohnte. Man kann die Kritik an Schröder nachvollziehen - aber gibt es für die heute regierenden Sozialdemokraten wirklich keine lohnenderen Gegner auf dieser Welt als früher regierende Sozialdemokraten?

Im Ausgrenzen von Personen, im Abrücken von Beschlüssen der eigenen Geschichte ist die Partei spitze, so wird der Kern der wahren SPD immer schmaler. Schon wird erwogen und sicher auch daran gearbeitet, aus den frisch gekürten Vorsitzenden ein Duo des Übergangs zu machen und warum sollte es ihnen anders ergehen als Andrea Nahles und Martin Schulz? Es gibt keine Geschichte, die die Partei von ihrer eigenen jüngsten Vergangenheit entwickelt hätte. Die ist bloß eine Abfolge von Personen, denen man irgendwie Schuld zuschieben kann, weil sie nicht Willy Brandt waren. Als wäre eine Partei durch eine Person zu retten.

Neues SPD-Führungsduo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken

Es ist ein Zerfallsprozess, die Partei ist süchtig geworden nach der fortwährenden Abgrenzung von sich selbst. Worin lag die tiefere strategische Weisheit, den von der SPD gestellten Außenminister Heiko Maas im ersten Wahlgang der Vorstandswahlen durchfallen zu lassen, nur um ihn dann doch zu wählen? Wie sollen sich nach dem Parteitag eigentlich treue Anhänger der Partei fühlen? Etwa jemand, der 2013 das eher linke Wahlprogramm und den Kandidaten Peer Steinbrück schätzte? Davon gab es einige, er bescherte der SPD ihr bestes Wahlergebnis der jüngsten Epoche. Wer erklärt denen, das seitdem vier oder fünf neue Epochen in der SPD-Zeitrechnung ausgerufen werden mussten, die alle von weiter schrumpfenden Umfragewerten und Wahlergebnissen begleitet waren. Alle möglichen Gruppen möchte die SPD berücksichtigen, aber was ist mit den bisherigen Wählerinnen und Wählern der Sozialdemokraten?

Der Kurs führt nach innen

Ähnlich verhält es sich mit den auf dem Parteitag beliebten Gags über Millionäre. Deutschland hat mit den Vermögenden eher Glück, sie verbrennen ihr Vermögen nicht zur Förderung der radikalen Rechten und sind politisch gemäßigt. Es gibt sehr reiche Personen, die aus Überzeugung SPD wählen, die Geschichte, die Ideen richtig gut finden - aber beruht das noch auf Gegenseitigkeit? Verlangt die SPD nun das Armutsgelübde und ist das ein attraktives Versprechen? Es gibt längst Selbstständige, Angehörige der Mittelschicht und Studierende, die finanziell unter Druck stehen, obwohl sie nicht klassisch zu den Armen zählen - ihnen ist mit erweiterten Bildungschancen wenig geholfen. Für solche Menschen bietet die SPD wenig, auch an Wissenschaftlern, Unternehmern und Personen aus kreativen Berufen wirkt sie wenig interessiert.

Jemand hat etwas von einem Markenkern der Partei erzählt und alle haben es geglaubt, seitdem ist der Fokus ganz auf Macher und Empfänger sozialpolitischer Maßnahmen eingestellt. Die Partei, die einst das Amt des Kulturbeauftragten des Bundes im Rang eines Staatssekretärs erfand, hat kulturelle Sendepause.

Der Kurs der Partei ist sonnenklar, er führt immer weiter nach innen, nach früher. Sie müsste funktionieren wie Ikea, der Laden, den man bei Veränderungen im Leben aufsucht, den man nicht lieben muss, aber wo sich irgendwie alle treffen. Stattdessen gefällt sich die Partei als Spezialladen voller Einzelteile, in dem alle graue Kittel tragen, Fremde argwöhnisch beäugen und höhnisch schnauben, wenn man den Fachbegriff für die fehlende Schraube nicht kennt.

"Kultur des Hasses"

Statt den Laden zu öffnen und Neugier zu entfalten, was im Lande so los ist, überfordert sich die Partei mit dem Anspruch, jederzeit alle retten zu können und einen untrüglichen moralischen Kompass zu haben. Die Wahrheit ist eine andere: Die SPD ist auf die Zeit nach Merkel mindestens so schlecht vorbereitet wie die Union und hat angesichts des abnehmenden Wählerzuspruchs eine üble Kultur der Intrige, wenn nicht eine "Kultur des Hasses" (Wolfgang Thierse) entwickelt. Die Nachfolgeregelung war kompliziert, also schaute man sich bei den Grünen flott die Doppelspitze und die Basisentscheidung ab - letzteres hat in der SPD eine gemischte Tradition. So bestimmte die Parteibasis am "Tag des Ortsvereins" 1993 Rudolf Scharping zum Nachfolger von Björn Engholm, zog ihn Gerhard Schröder vor und sicherte Helmut Kohl vier weitere Jahre im Amt.

Die Versuche, durch Abkehr von eigenen Positionen und Personen zu einem bloß vermuteten, vagen Ursprung zurückzufinden, verschärft das Problem, denn das Bild einer erbittert um sich selbst kreisenden, mit sich selbst ringenden Partei, die offenkundig den Autokonflikt mehr liebt als die Leute im Lande, lädt dazu ein, respektvoll Abstand zu halten, bis die Dinge geklärt sind. Und das, was während so eines Ehekrachs mit sich selbst an Versprechen und Drohungen alles geäußert wird, das legt man nicht auf die Goldwaage.

Der Berliner Parteitag wurde medial mit nahezu rührender Ernsthaftigkeit begleitet. Die SPD könnte ein Netz Clementinen aufstellen, es gäbe noch skrupulöse Texte darüber, dass Menschen ja auch enttäuscht haben und Südfrüchte gesund seien. Politisch war der Parteitag ein befreiender Aufbruch für das schwarz-grüne politische Lager. Der Mut, die Koalition zu verlassen ist ebenso wenig vorhanden wie ihre robuste Verteidigung oder ein Bekenntnis zum Linksbündnis mit Grünen und Linken.

Die SPD steckt fest und fühlt sich wohl. Sollte es hier oder dort für die Mehrheit nicht ganz reichen, steht die SPD als kompetente Fachpartei für Sozialpolitik jederzeit bereit.