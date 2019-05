Niedersachsens Ministerpräsident Weil fordert Neuausrichtung der SPD

Nach der Wahlschlappe der SPD bei den Europawahlen suchen die Genossen nach Ursachen für das schlechte Ergebnis. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat ein anderes Profil seiner Partei gefordert. "Wir müssen weg vom Gemischtwarenladen, in dem es irgendwie alles für alle gibt", sagte er der "Bild"-Zeitung.

Die Sozialdemokraten müssten sich auf weniger Themen konzentrieren - "Themen, die die Menschen wirklich bewegen". Als Beispiele nannte er Umwelt und Arbeit, Mietenexplosion und Wohnungsbau, Pflege und medizinische Versorgung. Diese seien "derzeit hoffnungslos unterbewertet".

Auch müsse die SPD klären, wofür sie als Partei im Kern stehe. Im Wahlprogramm äußere sie sich "wirklich zu jedem Problem auf dieser Welt". "Und das ist unser Problem in der Außendarstellung. Das muss anders werden, konzentrierter", so Weil.

Personaldebatte um Andrea Nahles

Zur Diskussion um Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles sagte Weil: "Wir haben keinen Bedarf an einer Personaldebatte. Das lenkt von den wirklich schweren Fragen ab, was uns im Kern als Partei aus- und zukunftsfähig macht. Zunächst einmal muss das Angebot, das Programm stimmen. Es hängt nicht nur an Köpfen."

Nahles will sich in der kommenden Woche vorzeitig in der Bundestagsfraktion zur Neuwahl stellen. Bei der Europawahl und der Landtagswahl in Bremen hatte die SPD am Sonntag Niederlagen einstecken müssen.

Die SPD-Linke Hilde Mattheis erwartet vor der Wahl zum Fraktionsvorsitz eine "heftige Debatte". "Ich glaube, dass wir mit ganz offenem Visier in diese Debatte gehen müssen, weil es uns nichts hilft, wenn wir jetzt Probleme oder Konflikte unter den Tisch kehren", sagte Mattheis im ARD-"Morgenmagazin". Es komme darauf an, "ob jemand auch die Gegenkandidatur wagt" zur bisherigen Fraktionschefin Nahles.

Auf die Frage, ob Nahles die Mehrheit der Fraktion noch hinter sich habe, sagte die SPD-Linke: "Diese Glaskugel kann ich nicht bespielen." Namen für mögliche Kandidaten um den Fraktionsvorsitz nannte sie nicht. "Ich denke, dass es eine Fraktionsangelegenheit ist, die wir unter uns zu klären haben."

Zugleich forderte Mattheis mögliche Kandidaten auf, sich zu bekennen. "Diejenigen, die da im Prinzip auch die Konfrontation und die Gegenkandidatur wollen, die sollen das offen benennen." Sie sei für eine "klare, offene Haltung".

Mattheis fordert deutlichere Positionierung

Nach dem Debakel bei der Europawahl mahnte die SPD-Politikerin zugleich eine deutlichere Positionierung ihrer Partei an. "Offensichtlich haben wir nicht die lange Linie gedacht", sagte Mattheis. Sie glaube fest daran, dass die Sozialdemokratie sich "wieder sehr viel stärker weiter links orientieren" müsse und nicht nur mit Einzelthemen wie der Grundrente aufwarten könne. "Diese lange Linie, diese Konsequenz in der eigenen Haltung (...), die hat glaube ich gefehlt in den letzten Jahren."

Die Partei brauche "Argumente, aus der großen Koalition auszusteigen", forderte Mattheis. Bis zum Bundesparteitag müsse die Debatte um die Positionierung der SPD fortgesetzt werden.