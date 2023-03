Auch sämtliche SPD-Regionalvorsitzende hatten Kutschatys Vorschlag bei der Sitzung am vergangenen Mittwoch abgelehnt und Kritik an dem Verfahren geäußert. Kutschaty habe mit der schlecht vorbereiteten Personalie »keine Führungsqualität« bewiesen und sei als Parteichef gescheitert. Aus der SPD verlautete zudem, dass Kutschaty zuletzt immer wieder in der Partei angeeckt sei.