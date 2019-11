Nur wenige haben es kommen sehen: Der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken haben sich als neues Führungsduo an der SPD-Spitze durchgesetzt. Die eigentlichen Favoriten dagegen scheiterten: Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Brandenburgerin Klara Geywitz unterlagen mit 45 zu knapp 53 Prozent der Stimmen.

Die Reaktionen auf die Entscheidung kamen prompt. Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender der FDP, war einer der Ersten - und zeigte sich überrascht. "Ich bin völlig baff", teilte er per Twitter mit.

Ich bin völlig baff. CL #SPDVorsitz — Christian Lindner (@c_lindner) November 30, 2019

Ob die Wahl des neuen Parteivorstands die Politik auf Bundesebene verändern wird, ist vorerst offen. Koalitionspartner CDU betonte, dass die Wahl nichts an bisherigen Entscheidungen verändere. "Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes", sagte Paul Ziemiak, Generalsekretär der CDU. "Die interne Entscheidung der SPD hat nichts an der Grundlage der Großen Koalition verändert", so Ziemiak weiter.

"Unserer Gegner wollen, dass es uns zerreißt"

Aus den Reihen der eigenen Partei erhielten Walter-Borjans und Esken Zustimmung - aber auch die deutliche Forderung nach Veränderung. Juso-Chef Kevin Kühnert bezeichnete die Aufgabe der neuen Parteispitze als "historisch". "Unsere Gegner wollen, dass es uns zerreißt. Diesen Gefallen werden wir ihnen nicht tun", schrieb Kühnert auf Twitter.

Die Aufgabe der @spdde ist eine historische. Unsere Gegner wollen, dass es uns zerreißt. Diesen Gefallen werden wir ihnen nicht tun. #UnsereSPD braucht uns ALLE und unsere neue Spitze @EskenSaskia und @NowaboFM brauchen jetzt auch euch alle. Mit neuem Schwung in eine neue Zeit! — Kevin Kühnert (@KuehniKev) November 30, 2019

Wahlverlierer Olaf Scholz gratulierte Esken und Walter-Borjans. "Die neue Führung hat meine Unterstützung", schrieb Scholz auf Twitter. Auch Klara Geywitz verkündete, weiterhin für die Stärkung der SPD arbeiten zu wollen.

"Es dürfte die letzte Chance der SPD sein"

Linke-Parteichef Bernd Riexinger gratulierte der SPD zur Entscheidung der Parteibasis für die GroKo-Kritiker Walter-Borjans und Esken. "Die SPD und das Land braucht dringend linke Politik statt ideenlosem GroKo-Schlingerkurs!" twitterte Riexinger.

Andere wurden deutlicher: Der Linken-Abgeordnete Niema Movassat schrieb auf Twitter, dass die SPD nun die Chance habe, sich zu erneuern und wieder soziale Politik zu machen. "Es dürfte die letzte Chance der SPD sein", fügte der Politiker hinzu.

Walter-#Borjans und #Esken haben gewonnen. Meinen sehr herzlichen Glückwunsch. Die #SPD hat mit ihnen die Chance, sich zu erneuern und wieder soziale Politik zu machen. Es dürfte die letzte Chance der SPD sein.#SPDVorsitz — Niema Movassat (@NiemaMovassat) November 30, 2019

Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzende der Grünen, sendeten gemeinsam ihre Glückwünsche.

"Wir gratulieren Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zur gewonnenen Urwahl. Wir wünschen ihnen viel Erfolg und freuen uns auf eine faire, sachliche und konstruktive Zusammenarbeit."