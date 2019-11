Es war knapp. Sehr knapp sogar. Ende Oktober verkündete SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan das Ergebnis des Mitgliedervotums über die neue Parteispitze. Olaf Scholz und Klara Geywitz landeten auf Rang eins - mit 22,68 Prozent der Stimmen. Nur 1,64 Punkte dahinter: Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken.

Die absolute Mehrheit verpassten beide Kandidatenpaare. Stichwahl also.

Seit Jahren stecken die Sozialdemokraten in einer tiefen Krise. Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg fuhren sie nur noch einstellige Ergebnisse ein. Und auch in bundesweiten Umfragen sind sie weit von dem entfernt, was sie eigentlich sein wollen: Volkspartei. Obendrein wird die notorisch miese GroKo-Stimmung zur immer größeren Belastung.

Wichtige Entscheidungen stehen an: Die Koalition mit der Union fortsetzen? Oder Neuwahlen provozieren?

Wer in dieser angespannten Lage die SPD künftig führen wird, ist auch nach einem monatelangen Machtkampf noch immer völlig offen. Anfang Dezember kommen die Sozialdemokraten zu ihrem Parteitag zusammen. Dann soll die neue Spitze offiziell gekürt werden. Doch wie geht es bis dahin weiter? Die Hintergründe zur Stichwahl.

Die Kandidaten

Olaf Scholz hat einen Vorteil und ein großes Problem zugleich: Der Finanzminister ist ein politisches Schwergewicht, der prominenteste Genosse im Rennen um den Parteivorsitz. Als Vizekanzler verkörpert er wie kein anderer den Anspruch, in Zukunft auch eine Regierung anzuführen. Scholz steht allerdings mit seinem maximal pragmatischen Kurs ebenso wie kein anderer für das Weiter-so - in einer Zeit, in der sich viele Genossen mehr Radikalität und einen Linksschwenk wünschen.

DPA Kandidaten Geywitz, Scholz: maximal pragmatischer Kurs

An der Seite des früheren Hamburger Bürgermeisters tritt Klara Geywitz an. Die 43-jährige Potsdamerin gehört seit 2017 dem SPD-Vorstand an, ansonsten trat sie bislang bundespolitisch kaum in Erscheinung. Bei der Wahl im September flog sie aus dem Brandenburger Landtag. Jetzt will sie den Schritt in die erste Reihe wagen.

Das Parteiestablishment haben Scholz und Geywitz schon auf ihrer Seite: Zuletzt sprachen sich etwa Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, Außenminister Heiko Maas, Familienministerin Franziska Giffey und der frühere SPD-Chef Franz Müntefering für die beiden aus.

Marijan Murat/ DPA Kandidaten Walter-Borjans, Esken: linkes Lager

Ihre Kontrahenten sind dagegen die Favoriten des linken Lagers. Norbert Walter-Borjans hat sich als nordrhein-westfälischer Finanzminister einen Namen als Jäger von Steuersündern gemacht. Die baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Saskia Esken ist Digitalexpertin und kämpft für einen starken Staat. Die Jusos und andere Anhänger bemühen sich, dem Duo unter dem Kürzel "Eskabo" einen gewissen Kultcharakter zu verleihen - und damit Walter-Borjans und Esken zu mehr Bekanntheit zu verhelfen.

Die Wahl

Das finale Votum beginnt am 19. November. Innerhalb von zehn Tagen sind knapp 425.000 Sozialdemokraten erneut dazu aufgerufen, online oder per Briefwahl ihre Stimme abzugeben. Das Ergebnis wird am 30. November verkündet. Der SPD-Vorstand will das Siegerpaar schließlich auf dem Parteitag vorschlagen, der vom 6. bis 8. Dezember in Berlin stattfindet.

In der ersten Runde lag die Wahlbeteiligung nur bei rund 53 Prozent. Damals konnten die Mitglieder zwischen sechs Kandidatenpaaren entscheiden. Drei der vier ausgeschiedenen Duos werden dem linken Flügel zugerechnet. Zusammen kamen sie auf mehr als 40 Prozent - Stimmen, auf die nun vor allem Esken und Walter-Borjans hoffen werden.

Die Folgen

Auf dem Parteitag in Berlin wollen die Genossen auch eine Bilanz der ersten zwei Jahre in der Großen Koalition ziehen. Zumindest denkbar ist, dass sich die SPD klar für einen Ausstieg aus der Regierung entscheidet. Es wäre ein historischer Schritt. Neuwahlen wären wahrscheinlich.

Das GroKo-Aus ist so etwas wie der Herzenswunsch vieler Genossen aus dem linken Lager, die sich nach mehr Profilierung und Abgrenzung sehnen. Die Frage, wer die Partei künftig führt, könnte nun entscheidend sein. Mit Scholz und Geywitz dürfte es wohl erst einmal weitergehen. Der konservative SPD-Flügel betont unablässig einzelne Sacherfolge in der Regierung, die man nicht ohne Weiteres aufkündigen dürfe. Zudem geht die Furcht um, die SPD könnte bei Neuwahlen noch tiefer fallen.

Walter-Borjans und Esken wiederum gelten zwar als GroKo-skeptisch, umschiffen bislang jedoch ein klares Bekenntnis. Der Parteitag solle entscheiden, sagen sie.

Im SPIEGEL-Streitgespräch, der ersten öffentlichen Debatte der beiden Teams in der Stichwahl, macht sich Walter-Borjans nun für einen strategischen Kurswechsel stark: Die SPD solle künftig auf eine eigene Kanzlerkandidatur verzichten.