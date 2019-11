SPD-Vorsitz Das Kandidatenduell

In die Stichwahl um den SPD-Vorsitz kommt Bewegung: Die Kandidatenteams Olaf Scholz/Klara Geywitz und Norbert Walter-Borjans/Saskia Esken haben sich im SPIEGEL-Streitgespräch das erste öffentliche Duell geliefert.

Der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Esken lagen in der ersten Runde der Mitgliederbefragung nur rund 1,6 Prozent hinter Scholz und Geywitz. Vom 19. bis 29. November sind die rund 425.000 Sozialdemokraten aufgerufen, die künftige Parteiführung zu wählen.

Walter-Borjans riet im SPIEGEL-Gespräch seiner Partei dazu, auf einen SPD-Kanzlerkandidaten zu verzichten. Ich glaube, ich würde erst mal dafür werben, dass wir einen Spitzenkandidaten aufstellen", sagte Walter-Borjans. Er glaube nicht, "dass wir im Augenblick an dieser Stelle sind, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen", so der frühere NRW-Finanzminister. Er rührt damit an ein innerparteiliches Tabu. Bislang gehörte es zum Selbstverständnis der Sozialdemokraten, mit einer offiziellen Kanzlerkandidatur ebenso wie die Union den Anspruch zu untermauern, den Regierungschef zu stellen.

