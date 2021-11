Rückzug von Norbert Walter-Borjans SPD-Vorstand will am Montag Vorschlag für neue Parteispitze machen

Angeblich tritt Lars Klingbeil an: Laut Nachrichtenagentur Reuters will sich die SPD-Führung in Kürze neu sortieren. Offen ist noch die Frage nach der Co-Parteichefin.