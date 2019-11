Zukunft der SPD Warum Scholz und Kühnert jetzt zusammenarbeiten müssen

In Kürze wird der Stichentscheid über die kommenden Parteivorsitzenden der SPD fallen. Was ist jetzt wichtig und welche Aufgaben haben die künftigen Vorsitzenden vorrangig zu bewältigen? Diese Frage hat bislang in den Regionalkonferenzen und überhaupt eine allzu geringe Rolle gespielt.

Anders als das sehr gute Konzept der Regionalkonferenzen vorsah, stand bei den Wahlen in der ersten Runde nicht die Willensbildung der Mitglieder im Zentrum, nachdem diese sich ein eigenes Bild gemacht haben, sondern es ging offenbar eher um die Frage, wer innerparteilich die Macht gewinnt. So wurden Favoriten vorzeitig ausgerufen und zur Wahl empfohlen. Welcher Landesverband, welche Untergliederung wird das Sagen haben? Es scheint so, dass diese Perspektive der alten SPD weiter dominiert.

Dabei sind sich beide Kandidatenteams wohl sicher, dass sie den Schritt nach der Wahl - für die SPD als Ganze wieder mehr Vertrauen bei den Wählern zu gewinnen - ohne große Schwierigkeiten bewältigen werden. Dahinter steht die Annahme, dass der Personenaustausch reicht: neues Personal auf dem Fahrersitz des SPD-Busses, der in die Pampa des Neoliberalismus gesteuert worden war, gegen: eine neue Spitze, die im ganzen Land schaffen wird, was sie in Hamburg erreicht hat. In beiden Fällen fungiert die Partei SPD nur als Sprungbrett für Machterwerb und Machterhalt. Reicht das, um die SPD zu neuer Stärke zu führen? Reicht das in unserer parlamentarischen Demokratie? Welche Rollen haben Parteien da überhaupt zu spielen?

Sie sollen nach unserem Grundgesetz an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. De facto haben sie lange Zeit den politischen Willen eher monopolisiert und nicht nur daran "mitgewirkt" - über die Formulierung von Programmen, über Personalpolitik und über politische Mehrheitsentscheidungen. Das ist vorbei, das "Volk" ist immer offensichtlicher eine mehr und mehr pluralistisch ausdifferenzierte Gesellschaft.

Um aus deren verschiedenen Willen politische Entscheidungen hervorzubringen, müssen die "Willen" integriert werden. Das schaffen die aktuellen Parteien immer weniger. Denn es zeigt sich gerade in den "Volksparteien", die Regierungsverantwortung getragen haben: Ihnen fehlt die innere Gemeinsamkeit. Das folgt auch aus der Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Zugleich wird beklagt, dass "die" Politik keine Lösungen mehr für die großen Herausforderungen findet. Das kann sie aber nur, wenn es gelingt, die Disparität der Gesellschaft zu schlüssigen Entscheidungsvorlagen zu bündeln.

Dabei zu helfen, braucht es zunehmend die organisierte Zivilgesellschaft und Unternehmen wie Unternehmer, die bereit sind, die soziale und politische Verantwortung dafür mit zu übernehmen, dass sie in einem friedlichen und politisch gut geregelten Umfeld produktiv sein können. Beide können freilich in einer parlamentarischen Demokratie nicht die Aufgabe der Parteien ersetzen, durch Wahlen legitimiert, in Parlament und Regierung die notwendigen politischen Entscheidungen zu treffen. Diese Verantwortung können die Parteien aber nur erfüllen, wenn sie innerlich für den Kern ihrer Politik so viel freiwillige Gemeinsamkeit haben, dass sie überzeugend dafür mobilisieren und sie auch umsetzen können.

Das ist gegenwärtig aus unterschiedlichen Gründen weder bei der SPD noch bei der Union der Fall. Sozialdemokratische Politik wird nur eine Zukunft in Deutschland haben, wenn die SPD sich wieder einen gemeinsamen geistigen Kompass erarbeitet.

Dazu müssen die Vorsitzenden willens und in der Lage sein, für die gegenwärtig drängenden Fragen überzeugende Antworten zu erarbeiten, gespeist aus der sozialdemokratischen Tradition und gemeinsam mit der ganzen Breite der Partei, gemeinsam mit ihren Mitgliedern und Untergliederungen. Das braucht Zeit, Energie und Kompetenz. Zur gleichen Zeit muss es viel mehr Gespräche mit der Gesellschaft außerhalb der Partei geben und die nicht zu knappen aktuellen Aufgaben müssen bewältigt werden.

Das kann nur gelingen, wenn die strategischen Protagonisten der beiden Bewerberteams Olaf Scholz und Kevin Kühnert den Realitätssinn aufbringen, sich um eine breitere Basis zu bemühen, die ihnen bei der Integration der Partei und bei der Erarbeitung eines gemeinsamen geistigen Kompass hilft, der dann auch den Wählerinnen und Wählern vermitteln kann, wofür die SPD gemeinsam steht - und nicht gleich wieder fällt.

Dieser Kompass einer linken und international verantwortungsbewussten Volkspartei SPD, auf die wieder Verlass ist und die unsere Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, aber auch Frieden und Demokratie als Maßstab der praktischen Politik begreift, wird schmerzlich vermisst von vielen, die uns früher gewählt haben oder heute wieder wählen sollen.

Weder ein phantasieloses "Weiter so" noch das "Hauptsächlich anders - egal wie" (raus aus der GroKo etc.) helfen da wirklich weiter. Es darf nicht so sein, dass eher der eigene Machterwerb und -erhalt das Handeln bestimmen. Das würde den Niedergang sozialdemokratischer Politik besiegeln. So weit reicht die Verantwortung der beiden Kandidatenteams.