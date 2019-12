SPD-Parteitag Der Kulturkampf

Alles noch mal gut gegangen beim Parteitag der SPD, jedenfalls wenn man das Treffen aus Sicht von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans betrachtet. Ihre Wahlergebnisse waren ordentlich, die Frage nach einem Austritt aus der Großen Koalition wurde vorerst umschifft und um des lieben Friedens willen dürfen statt drei künftig fünf Sozialdemokraten die beiden Vorsitzenden vertreten.

Doch die vordergründige Harmonie verdeckt, dass der Parteitag der SPD eine Zeitenwende darstellt. Bei den Genossen gibt es seit jeher viele Konfliktlinien, links ringt mit rechts, jung mit alt. Nun gibt es einen neuen Grat, der das Geschehen bei den Sozialdemokraten in den kommenden Monaten, vielleicht zwei Jahren, besonders prägen wird: Auf der einen Seite steht die Partei. Auf der anderen das Kabinett (und die Fraktion).

Der neue Frontverlauf wird vor allem die "Gespräche" mit der Union erschweren. Die handelnden Minister der SPD werden argumentieren müssen, viel erreicht zu haben, um ihre Existenzberechtigung nicht zu verlieren. Walter-Borjans und Esken werden das Gegenteil tun müssen: Aus ihrer Sicht wird kein Kompromiss der Minister gut genug sein können, weil sie sonst das Feindbild Große Koalition verlieren würden, mit dem sie Vorsitzende geworden sind.

Es gibt keine gute Option

Auf alle Minister kommen schwere Zeiten zu. Machtpolitisch, inhaltlich. Die Partei hat die finanzpolitische Linie von Olaf Scholz durchkreuzt, indem sie sich gegen das Prinzip der schwarzen Null und gegen die Schuldenbremse stellte. Sie hat das von Scholz und Co. ausgehandelte Klimapaket für unzureichend erklärt und eine neue Mindestlohn-Initiative gefordert.

Die wichtigsten Vertreter der SPD in der Bundesregierung, Olaf Scholz, Hubertus Heil und Svenja Schulze, haben ihren Spielraum verloren. Entscheiden sie sich für einen harten Kurs gegenüber der Union, um die Glaubwürdigkeit des neuen Führungsduos zu schützen, riskieren sie, dass die Koalition irgendwann doch noch zerbricht. Setzen sie aufs Weiterregieren um jeden Preis, bringen sie ihre eigene Parteiführung in die Bredouille. Beides ist schlecht.

Sicher, Regierungs-SPD und das Herz der Partei standen sich fast immer gegenüber in den vergangenen zwanzig Jahren. Aber ganz gleich, wer die Partei führte - stets standen Sozialdemokraten an der Spitze der Partei, die entweder selbst im Kabinett vertreten waren (Schröder, Müntefering, Gabriel) oder aber den Geist des Regierens in sich trugen (Beck, Nahles, Schulz).

Bei Esken und Walter-Borjans ist das nicht so. Sie sind gewählt worden, weil sie sich geschickt als Gegenteil des Establishments inszenierten, als Nonkonformisten, die es mit all jenen aufnehmen, die meinen, sich in der Regierung gemütlich einrichten zu können. Sie werden liefern müssen, und sie haben schon geliefert. Dass Hubertus Heil sich als einziger Vertreter des Kabinetts in die Parteispitze retten konnte, liegt nicht daran, dass die beiden Vorsitzenden ihm ein Angebot machten. Er hat sich so furchtlos in Position gebracht, dass sie am Ende nicht anders konnten, als ihn in ihre Vizeriege aufzunehmen.

Saskia Esken, die vermeintlich schwächere der beiden Vorsitzenden, ist für die Minister übrigens die gefährlichere. Sie, die bis vor Kurzem nur eine kleine Rolle in der Bundestagsfraktion spielte, hat sich bei ihrem Auftritt nicht viel mit dem beschäftigt, was die SPD in der Regierung umgesetzt hat, stattdessen betont, wie sie sich die künftige Partei vorstellt. Linker, klarer, kantiger. Die Minister ließ sie praktisch unerwähnt, auf Olaf Scholz kam sie nur in einem Zeitungsinterview kurz vor dem Parteitag zu sprechen. Er, sagte sie der "Süddeutschen Zeitung", müsse "künftig noch mehr davon" umsetzen, "was die Partei will".

Es war nur eines der vielen Signale ans Kabinett: Die Zeiten sind jetzt andere.