Willy-Brandt-Haus SPD-Zentrale mit Farbe beschmiert

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag die SPD-Parteizentrale in Berlin beschmiert. Die Wände am Eingang des Willy-Brandt-Hauses wurden mit gelber, roter und grüner Farbe besprüht.

Ein Zeuge habe gegen drei Uhr morgens zwei Personen an dem Gebäude im Stadtteil Kreuzberg beobachtet, teilte die Polizei mit. Die Täter seien jedoch vor dem Eintreffen des ersten Streifenwagens geflüchtet.

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung liege vor, hieß es von der Polizei. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittle zu den Hintergründen.

Ein SPD-Sprecher sagte dem SPIEGEL, es liege bislang kein Bekennerschreiben vor. Der Vorfall habe keinerlei Auswirkungen auf die Arbeit in der Parteizentrale.

Bereits Ende Oktober hatten mehrere Täter das Willy-Brandt-Haus in der Wilhelmstraße attackiert. Damals war das Gebäude mit Steinen und mit Farbe gefüllten Flaschen beworfen worden.