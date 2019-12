Seit dem Mitgliederentscheid über die künftige SPD-Spitze ist die Unruhe bei den Sozialdemokraten groß. Die Basis hat sich in der Stichwahl überraschend für die Außenseiter Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken ausgesprochen - und damit gegen das Favoritenpaar Olaf Scholz und Klara Geywitz. Bei den Genossen stellen sich mit dem designierten Führungsduo nun viele Fragen. Die drängendste ist sicherlich: Was wird aus der Großen Koalition?

Darüber will die SPD am kommenden Wochenende bei ihrem Parteitag reden. Lehnt die Union die vom neuen Führungsduo geforderten Nachverhandlungen ab, droht der Bruch. Diese Option haben Walter-Borjans und Esken während des Auswahlprozesses mehrfach ins Spiel gebracht.

Linker, erkennbarer und näher an der Basis - diese Botschaft kommt bei den SPD-Anhängern offenbar an. Das zeigt auch eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den SPIEGEL. Knapp zwei Drittel der SPD-Anhänger bewerten das neue Duo an der Parteispitze als positiv.

68 Prozent empfinden die Wahl der designierten Spitze als "sehr" oder "eher positiv". Nur knapp 20 Prozent sehen die Entscheidung dagegen negativ.

Mehrheitlich positiv wird die Entscheidung auch bei Anhängern der Linken aufgenommen. Überraschend ist das wegen der möglicherweise stärkeren Linksausrichtung der Partei nicht. Auch Oskar Lafontaine, der frühere SPD-Vorsitzende und heutige Linkenpolitiker, lobte die Wahl des Führungsduos und hofft bei der Partei auf eine Rückkehr zu den sozialdemokratischen Wurzeln. Im Lager der Grünen wird die Wahl ebenfalls eher begrüßt als abgelehnt.

Bei der Frage nach der Zukunft der Großen Koalition zeigt sich eine Spaltung in den Reihen der SPD-Anhänger. Etwa 40 Prozent sagen, sie glauben nicht, dass das Bündnis aus SPD und Union mit dem neuen Führungsduo noch lange bestehen wird. Beinahe genauso viele glauben jedoch auch, es könnte bis zum Ende der Legislatur halten.

Die Unions-Anhänger sind dagegen skeptischer. Hier glauben knapp 30 Prozent an einen Fortbestand.

In der Gesamtbevölkerung überwiegt die Skepsis gegenüber "Nowabo" und Esken. Etwa 45 Prozent sehen das designierte Führungsduo "sehr" oder "eher negativ". Knapp 20 Prozent haben keine klare Meinung, rund 35 Prozent stehen ihnen positiv gegenüber.

Interessant ist zudem, wie die verschiedenen Altersklassen die Wahlsieger bewerten. Im Trend könnte man sagen: Je jünger, desto positiver werden Walter-Borjans und Esken wahrgenommen. Mehr als die Hälfe der Befragten im Alter von 18 bis 29 Jahre sieht die neue Führung als "sehr" oder "eher positiv". Und das über alle Parteigrenzen hinweg. Das spiegelte sich auch bei der Stichwahl am Samstag wider. Besonders die Jusos unterstützten "Nowabo" und Esken.

Hingegen sind die älteren Befragten sehr kritisch eingestellt. Besonders deutlich wird das bei der Altersklasse ab 65, die zu mehr als 50 Prozent die beiden "eher" oder "sehr negativ" beurteilen.