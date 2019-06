Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, guten Abend,

Übrigens: Wir haben für Sie unsere neue Kommentarfunktion freigeschaltet.

Im US-Bundesstaat Alabama sollen Schwangerschaftsabbrüche selbst dann verboten werden, wenn eine Frau durch Vergewaltigung schwanger wird. Und das gerade verabschiedete Gesetz ist kein Einzelfall: Im ganzen Land sehen konservative Politiker und Juristen zurzeit die Chance, ein Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs zu kippen, das Abtreibungen seit 1973 legalisiert.

S. NAOMI LEWKOWICZ / DER SPIEGEL Kuntz, Abtreibungsgegner

Redakteurin Katrin Kuntz reiste nach Alabama und besuchte eine der drei letzten Abtreibungskliniken im Staat. Sie sprach mit Ärzten, Patientinnen und mit dem Autor des neuen Gesetzes, einem tiefgläubigen Christen, der sich in seinem Büro mit Fotos des Abtreibungsgegners Ronald Reagan umgibt. Vom Zeitpunkt der Befruchtung an habe der Fötus die gleichen Rechte wie eine Schwangere, argumentiert der Mann, Abtreibung sei Mord. "Seitdem Donald Trump regiert, radikalisieren sich die Abtreibungsgegner immer mehr", sagt Kuntz, "die Rechte der Frauen in den USA sind ernsthaft bedroht."

Die einen nennen es einen genialen Coup, die anderen sehen darin pure Verzweiflung: Seit Januar hat der Chemiekonzern Bayer, schwer gebeutelt durch den Kauf des US-Konzerns Monsanto, den ehemaligen Grünenabgeordneten Matthias Berninger als Cheflobbyisten engagiert. Der 43-Jährige, immer noch Mitglied der Ökopartei, wirbt nun für Ackergifte und industrielle Landwirtschaft.

Hermann Bredehorst/ DER SPIEGEL Matthias Berninger

Was viele als Verrat an der grünen Idee empfinden, bezeichnet Berninger als Weg durch die Institutionen. Ist er also ein grünes U-Boot, das Bayer zu mehr Nachhaltigkeit umerziehen will? "Er ist vor allem ein PR-Profi", sagt Redakteurin Michaela Schießl, die Berninger im Berliner SPIEGEL-Büro zum Gespräch traf. "Seine grüne Vergangenheit öffnet ihm nun viele Türen; doch ein Öko ist er nicht mehr." Was die Grünen nicht zu stören scheint: Die Bundestagsfraktion lud Berninger zu ihrem Sommerfest ein.

Meist liest man nur von ihnen, wenn etwas schiefläuft: Jugendliche, die von Jugendämtern ins Ausland geschickt werden, damit sie den richtigen Weg wiederfinden. Dabei sind die meisten dieser Hilfen erfolgreich. Wie im Fall Hannes: Er galt als schwer erziehbar, unbeschulbar. Mit 13 Jahren kam er nach Kirgisistan in eine Gastfamilie, entwickelte sich gut. Doch nach dreieinhalb Jahren musste er gegen seinen Willen zurückkehren. Im Oktober 2018 starb er, nachdem er Drogen genommen hatte.

DANIL USMANOV Semisch-Graßmann, Piltz

Redakteur Christopher Piltz sprach mit Sozialarbeitern und Therapeuten, die Hannes kannten, und reiste mit Hannes' Mutter Ines Semisch-Graßmann nach Kirgisistan. Auch die Akten zu Hannes' Geschichte konnte er sichten, auf 2000 Seiten. "Nur weil ein junger Mensch sich im Ausland gut entwickelt, bedeutet das nicht, dass er in Deutschland daran anknüpfen kann", sagt Piltz. Eine Rückkehr müsse sorgfältig geplant sein. Ob das in Hannes' Fall geschehen ist, bleibt umstritten.