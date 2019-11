Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, guten Abend,

Während ihrer Recherche zum Leben Ludwig van Beethovens, dessen Werk ab Mitte Dezember ein Jahr lang in Deutschland gefeiert werden wird, besuchte SPIEGEL-Autorin Susanne Beyer zwei Orte, an denen sie sich dem Komponisten besonders nahe fühlte. Der erste Ort war die Empore der Schlosskirche in Bonn (Foto), wo die inzwischen neue Orgel steht. An der alten hatte Beethoven schon als elfjähriger Junge gespielt, wenn der Organist verhindert war.

Beyer in Bonn

Der zweite Ort war das Haus in der Bonngasse, in dem Beethoven geboren wurde. Heute ist es ein Museum mit vielen Ausstellungsstücken. Hier begegnete Beyer nicht dem Genie Beethoven, sondern dem Menschen, der in Haushaltsbüchern herumkritzelte, um seine Haushälterin zu überprüfen - und sich dauernd verrechnete. "Beethoven war in allem intensiv, in seiner Hingabe zur Musik, aber auch in seinen Stimmungen. Rheinischer Humor und ständige schlechte Laune gehörten bei ihm zusammen", sagt Beyer.

Hasan Azimi/ DER SPIEGEL Reuter, Werner

SPIEGEL-Reporter Christoph Reuter hat zusammen mit Fotograf Christian Werner die Frontlinien Nordafghanistans bereist, um das mörderische Patt zwischen Taliban und Truppen der Regierung zu beschreiben. Sie konnten in der Nähe der Fronten alle Kontrollen unbehelligt passieren. Probleme gab es ausgerechnet in der friedlichen Kleinstadt Jurm: Reuter und Werner wurden festgenommen, auf Befehl des örtlichen Kommandeurs des Geheimdienstes. Sie könnten ja Selbstmordattentäter sein, lautete die Begründung. "So bekamen wir, in homöopathischer Dosis, eine Vorahnung, wie es Afghanen ergeht, wenn sie in die Fänge ihres Sicherheitsapparats geraten", sagt Reuter. Nach Intervention des Provinzgouverneurs kamen die beiden nach mehreren Stunden wieder frei.

Mit dem Namen "Contergan" ist der größte Arzneimittelskandal der Republik verknüpft, Tausende Neugeborene kamen mit Fehlbildungen zur Welt, im In- und Ausland. Verantwortlich war die deutsche Firma Grünenthal. Erst die Zusage der Bundesregierung, den Geschädigten eine lebenslange Rente zu zahlen, sorgte für Rechtsfrieden. Grünenthal-Opfern aus Brasilien sollen diese Entschädigungen nun gestrichen werden. Rafael Buschmann, Nicola Naber und Michael Wulzinger gingen gemeinsam mit Kollegen aus dem Investigativressort von NDR und SWR der Frage nach, wieso eine Behörde den Contergan-Opfern so etwas antun will. "Die Empathielosigkeit und das rigide Vorgehen haben uns wirklich sprachlos gemacht", sagt Buschmann.