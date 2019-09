Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, guten Abend,

Vor etwas mehr als einem Jahr hat die damals 15-jährige Schwedin Greta Thunberg begonnen, jeden Freitag in Stockholm für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. 13 Monate später zählt Thunberg zu den berühmtesten Personen der Welt: Sie ist zur Ikone unserer Zeit geworden und "Fridays for Future" zu einer globalen Bewegung.

Heinrich-Böll-Stiftung Thunberg (r.), Oehmke (3.v.r.)

Vergangenen Montag hielt Greta Thunberg beim Uno-Klimagipfel in New York eine schon jetzt historische Rede. Reporter Philipp Oehmke hat Thunberg in den vergangenen vier Wochen in den USA begleitet, es war nicht immer einfach für ihn, der jungen Frau zu folgen. Weil der Andrang bei ihren Auftritten hysterische Ausmaße annahm, ließen Thunbergs Leute sich immer ausgefeiltere Techniken einfallen, um die Traube von Anhängern und Journalisten abzuschütteln. Zusammen mit den Kollegen Lothar Gorris, Tobias Rapp und Kurt Stukenberg beschreibt Oehmke, wie Thunberg die Klimapolitik auf den Kopf stellt. "Thunberg wird von ihren Kritikern auch wegen ihrer Asperger-Diagnose gern als verrückt dargestellt", sagt Oehmke. "Verrückt sind aber eher diejenigen, die weiterhin nichts gegen den Klimawandel unternehmen wollen."

Wie Klimaaktivistin Greta Thunberg nach ihrer Wutrede beim Uno-Klimagipfel die Welt spaltet: Lesen Sie hier die Geschichte.

Pune Djalilehvand / DER SPIEGEL Hülsen, Gnirke

Die Recherche begann mit einer Zahl: Als die Redakteurinnen Kristina Gnirke und Isabell Hülsen erfuhren, dass Kriminelle jährlich geschätzte 14 Milliarden Euro aus dem Gesundheitswesen abziehen, wollten sie wissen, wie das möglich sein kann. Und warum offenbar niemand ernsthaft etwas dagegen unternimmt. Sie fanden heraus, dass Politik und Kassen die Betrüger gewähren lassen. Mittlerweile gibt es etliche häusliche Pflegedienste, die die Patienten in Lebensgefahr bringen, weil sie kaum qualifizierte Hilfskräfte einsetzen - und dann überteuerte Stundensätze abrechnen. Gegen 35 der 120 Intensivpflegedienste, mit denen allein die AOK Bayern zusammenarbeitet, ermitteln die Staatsanwälte. Die Redakteurinnen trafen überforderte Ermittler, denen die Ressourcen fehlen, um Verdachtsfällen nachzugehen; sie sprachen mit Pflegebedürftigen, die unter mangelnder Versorgung leiden. "Es ist ein Skandal, dass die Firmen mit dem Leben von Menschen spielen, um möglichst hohen Profit zu ergaunern", sagt Hülsen.

"Der Feind an meinem Bett": Lesen Sie hier die Reportage, wie häusliche Pflegedienste die Krankenkassen plündern und die Not von Familien ausnutzen.

Agentur Focus / DER SPIEGEL Zand in Hongkong

Seit mehr als hundert Tagen halten die chinakritischen Proteste in Hongkong an, kaum ein Wochenende vergeht mehr ohne Molotowcocktails und Tränengas. In beiden Lagern verhärten sich die Positionen, nimmt der Wille ab, über Kompromisse auch nur zu reden. Chinakorrespondent Bernhard Zand hat den Großteil seines Berufslebens im Nahen Osten verbracht und dabei immer wieder über Konflikte zwischen Bürgerbewegungen und autoritären Regimen berichtet. Er sagt: "Es ist bitter mit anzusehen, wie Hongkong von Woche zu Woche tiefer in den Strudel der Gewalt gerät." Es sei nicht auszuschließen, dass die ursprünglich friedlichen Demonstrationen für mehr Demokratie und Freiheit noch weiter eskalieren. Zand rekonstruiert, wie die Massenproteste entstanden sind - und sich zu einem politischen Kampf entwickelt haben, der immer schwieriger beizulegen ist.