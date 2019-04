Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, guten Abend,

Schwarze Löcher sind die vielleicht faszinierendsten Objekte des Universums: ein Schlund, wie aus dem Raum herausgeschnitten. Ein Raumschiff könnte hineinfallen, doch nie wieder würde ein Signal von ihm nach draußen dringen; es wäre für immer verschwunden. Bis Mitte dieser Woche hatte niemand je ein schwarzes Loch tatsächlich gesehen, alle Bilder waren Illustrationen, mal mehr und mal weniger wissenschaftlich korrekt.

N. Lira - ALMA (ESO / NAOJ / NRAO) Grolle in Chile

Am Mittwoch präsentierten Forscher nun die erste Aufnahme eines schwarzen Lochs, es befindet sich 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt im Bereich des Sternbilds Jungfrau und ist so schwer wie 6,5 Milliarden Sonnen. Ein weltweites Netz von Teleskopen hatte das Bild ermöglicht. Autor Johann Grolle war im April 2017 dabei, als im Kontrollraum des "Alma"-Teleskops in Chile die spektakuläre Beobachtungsmission begann. "Am Sternenhimmel in der Atacamawüste haben die Forscher mir damals die Galaxie M87 gezeigt", sagt Grolle. "Es ist überwältigend, jetzt das Abbild des Monsters zu sehen, das ganz tief im Innern dieses winzigen Lichtpunkts sitzt." Welche Auswirkungen die Aufnahme auf das Naturverständnis und die großen Ideen der modernen Physik hat, erfahren Sie in der Titelgeschichte.

J. Griffiths-Williams Smoltczyk in London

Überdruss, Aggressivität, Nervenzusammenbrüche, Flucht in den Alkohol, völlige Erschöpfung - in deutlichen Worten beschrieb das ehemalige Kabinettsmitglied Phillip Lee die derzeitige Verfassung der Abgeordneten im britischen Unterhaus, als Reporter Alexander Smoltczyk und Korrespondent Jörg Schindler ihn in London trafen, um über den Brexit zu reden. Er mache sich Sorgen, "und ich spreche jetzt als Arzt", sagte der studierte Mediziner, der Mitte Juni vergangenen Jahres im Streit um den Regierungskurs als Justizminister zurückgetreten war. Eine Woche lang schauten sich Smoltczyk und Schindler im House of Commons um, das seit fast 700 Jahren existiert. Sie verfolgten die Debatten in dieser Urmutter der modernen Parlamente und gingen den Fragen nach: Wird dort noch das große Schauspiel Demokratie aufgeführt? Oder ist das Ganze eine nur mäßig unterhaltsame Schmierenkomödie? "Wohl selten - zum Glück - liegen so folgenschwere Entscheidungen in den Händen derart ausgepowerter Parlamentarier", sagt Smoltczyk. Umso mehr war er beeindruckt von den Umgangsformen und dem Niveau der Auseinandersetzungen im Plenum. Ein Bericht aus dem Westminster-Palast.

Ole Witt / DER SPIEGEL Seith

Wer in Freiburg im Breisgau eine Wohnung für weniger als 600 Euro Kaltmiete sucht, dem bietet das Internetportal Immobilienscout24 nur 16 Wohnungen an - von denen 13 keine 35 Quadratmeter groß sind. Wer in Stuttgart mieten möchte, muss mit etwa 14 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter rechnen, wer in München kaufen will, zahlt rund 8000 Euro pro Quadratmeter. Die Kosten für das Wohnen sind zum Armutsrisiko geworden. 40 Prozent der Menschen in Großstädten befürchten, dass sie in fünf Jahren keine Wohnung mehr in ihrem Viertel finanzieren können. Die Wut der Bürger entlud sich vergangene Woche in bundesweiten Protesten und einer Debatte über die Enteignung großer Wohnungskonzerne. Ein SPIEGEL-Team hat recherchiert, wie die Wohnungsnot den Wohlstand gefährdet und was getan werden kann, um sie zu stoppen. "Politiker sagen zu Recht, dass es die eine große Lösung nicht gebe, man müsse an vielen Stellschrauben drehen", sagt Redakteurin Anne Seith. "Das müssten sie jedoch sehr viel entschiedener machen. Die Zustände sind vielerorts irrwitzig, und die Menschen fühlen sich damit alleingelassen."