Vor elf Jahren schrieb SPIEGEL-Reporter Jürgen Dahlkamp eine Titelgeschichte über "Die Akte Siemens - Innenansichten eines korrupten Konzerns". Damals hatte er mit seinen Kollegen Dinah Deckstein und Jörg Schmitt Material gesichtet, das belegte, dass der Konzern systematisch und in aller Welt bestochen hatte, um an Aufträge zu kommen. Siemens versprach, so etwas werde nie wieder passieren.

Florian Melber / DER SPIEGEL Schmitt, Dahlkamp, Latsch

Jetzt zeigen Dahlkamp, Schmitt und ihr Kollege Gunther Latsch, dass Siemens sein Versprechen wohl nicht gehalten hat. In den Akten eines Ermittlungsverfahrens in Augsburg fanden sie beschrieben, wie für Siemens-Medizingeräte in Russland weiter geschmiert wurde, geschickter allerdings, mit einem Zwischenhändler. Wegen eines ganz ähnlichen Vorgehens in China ermittelt die US-Börsenaufsicht auch gegen Siemens. "Das spricht erneut für ein System. Es sieht so aus, als würde Siemens nun schmieren lassen", sagt Schmitt.

Marina Rosa Weigl / DER SPIEGEL Jones, Windmann in Gelsenkirchen

Im Alter von 4 Jahren stand sie das erste Mal auf dem Bolzplatz, mit 20 Jahren war sie Nationalspielerin, später DFB-Direktorin und Bundestrainerin. Kaum jemand kennt den deutschen Frauenfußball so gut wie Steffi Jones. Zum Auftakt der Frauen-WM in Frankreich sprach sie mit SPIEGEL-Redakteurin Antje Windmann über die Entwicklung ihres Sports, fehlende Gleichberechtigung und warum sie, die mit einer Frau verheiratet ist, jeden Fußballer versteht, der sich nicht als schwul outen möchte. Jones trug zum Interview dezenten Schmuck und Make-up. "Normalerweise laufe ich ja eher im Jogginganzug rum", sagt Jones. "Aber an einem Tag in der Woche gehen meine Frau und ich gemeinsam aus. Nicht, dass Sie denken, ich hätte mich extra für den SPIEGEL aufgebrezelt."

Sven Döring / DER SPIEGEL Buse in Chemnitz

Seit August des vergangenen Jahres, seit dem Aufmarsch von Rechtsradikalen in der Stadt, gilt Chemnitz als ein Ort, in dem die Rechten vieles machen können, was sie machen wollen. Da passte es ins Bild, dass Anfang März im Stadion des Chemnitzer FC eines stadtbekannten Neonazis gedacht wurde, und das nicht nur von Fans. Auch der Verein schien den Toten zu ehren, danach sah es zumindest aus. In Wahrheit aber war der Klub unter Druck gesetzt worden. Wie zu viel Pragmatismus in Chemnitz zum Kontrollverlust führte, beschreibt SPIEGEL-Reporter Uwe Buse.