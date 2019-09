Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, guten Abend,

In rund anderthalb Wochen beginnt in New York der Klimagipfel der Vereinten Nationen. Für den SPIEGEL gehören die Erderwärmung, ihre Folgen und die Prognosen schon lange zu den wichtigsten Themen, und in den Tagen vor dem Gipfel wird eine internationale Initiative besonderes Augenmerk auf sie richten: "Covering Climate Now" ist angestoßen worden von der "Columbia Journalism Review" und der kanadischen Zeitung "The Nation", rund 200 Medienunternehmen weltweit nehmen daran teil, darunter der "Guardian", "El País", "La Repubblica" und "The Times of India".

M. Hoppmann / Alfred-Wegener-Institut / dpa Forscher im Nordpolarmeer: Wie stark schrumpft das Eis diesmal?

Der SPIEGEL widmet dem Klima in dieser Woche die Titelgeschichte: Sie handelt von der heuchlerischen Debatte um die klimaschädlichen Soft-Geländewagen, die - tonnenschwer und oft übermotorisiert - jetzt auch noch durch einen grausamen Unfall in Verruf geraten sind. Zudem finden Sie im Wissenschaftsteil eine Geschichte über die bislang größte Expedition ins schwindende Eis der Arktis, wo der Klimawandel besonders schnell sichtbar wird. Darüber hinaus werden in der kommenden Woche jeden Tag Artikel über die Klimakrise auf SPIEGEL ONLINE erscheinen.

Roderick Aichinger/ DER SPIEGEL Mayr, Kurz in Salzburg

Ende des Monats wählen die Österreicher ein neues Parlament, und es sieht so aus, als würde der alte Bundeskanzler auch der neue werden: Sebastian Kurz, Vorsitzender der ÖVP, im Verlauf der Ibiza- Affäre aus dem Amt getrieben. Er führt mit seiner Partei alle Umfragen an. Walter Mayr, Korrespondent in Wien, kennt den Politiker seit Jahren, begleitete ihn ins Ausland, nach New York und Tallinn, traf ihn mehrmals in Österreich. Die Gründe für das wahrscheinliche Comeback des 33-jährigen Politikers erklärt Mayr.

Den Deutschen wird nachgesagt, dass sie sich selbst und ihre Arbeit wichtig nehmen, für Wolfgang Joop gilt das nicht, zumindest verbreitet er den Anschein. Ihm sei sein Leben eher passiert, als dass er es geplant habe, erklärte Joop SPIEGEL-Mitarbeiterin Anja Rützel daheim in Potsdam. Das stimmt so wahrscheinlich nicht, aber es erzählt sich gut, und Inszenierungen waren immer wichtig für Joop. Er sprach mit Rützel über sein wildes Leben, Ausschweifungen, die neue Nüchternheit und seine jetzt erscheinende Autobiografie. Besonders gut unterhielten sich beide über ihre gemeinsame Liebe zum Hund: Zum Abschied malte Joop Rützel ein Porträt seines verstorbenen Dalmatiners Gretchen.