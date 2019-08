Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, guten Abend,

Wie viele Bäume braucht der Mensch zum Überleben? Reichen die 400 pro Kopf, die es noch auf der Erde gibt? Wälder helfen, den Klimawandel zu lindern, aber gerade stehen sie in Flammen - vor allem im Amazonasgebiet. Und auch in Deutschland warnen Naturschützer nach Monaten der Dürre vor einem Waldsterben. Wie ist diese Krise zu meistern?

Victor Moriyama / DER SPIEGEL Glüsing in Brasilien

Redakteur Philip Bethge suchte im saarländischen Wald nach Antworten, Kollege Gerald Traufetter traf den Waldflüsterer Peter Wohlleben. Und Südamerikakorrespondent Jens Glüsing flog nach Brasilien. Fast hätte er nicht in Porto Velho landen können, weil der Flughafen wegen des Rauchs geschlossen war. Dann aber kam Glüsing der Katastrophe ganz nah. "Ich dachte, dass ich lange fahren müsste, um die Brände zu sehen", sagt er, "doch die ersten Flammen entdeckte ich einige Kilometer außerhalb der Stadt." Von den Soldaten, die Brasiliens Präsident angeblich zur Brandbekämpfung geschickt hat: keine Spur.

Nick Harwart/ DER SPIEGEL Rezo, Kühn

Mitte Mai veröffentlichte der YouTuber Rezo ein Anti-CDU-Video, das bisher 15,8 Millionen Mal aufgerufen worden ist. Als ihm der Hype um seine Person zu groß wurde, kündigte er an, sich eine Zeit lang von den Medien fernzuhalten - eine Ausnahme machte er damals für den Redakteur Alexander Kühn, dem er ein Interview gab. Die beiden blieben danach in Kontakt. Kürzlich meldete sich Rezo wieder bei Kühn: Die Deutsche Presse-Agentur habe falsch über ein Video berichtet, in dem er als Gast eines Comedyduos Boulevardzeitungen kritisiert - nicht den Printjournalismus an sich. Viele Redaktionen hätten die Fehler abgeschrieben, auch der SPIEGEL, eine Korrektur der Meldung sei nahezu folgenlos geblieben.

Am 10. August nahm sich der amerikanische Multimillionär Jeffrey Epstein in seiner Gefängniszelle in New York das Leben - ihm hatten bis zu 45 Jahre Haft gedroht, weil er jahrelang minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben soll. Epstein, der gute Kontakte zu Politikern und Prominenten besaß, hinterlässt zahlreiche traumatisierte Opfer. Ein Team des SPIEGEL beschreibt das System Epsteins. Die Journalisten sprachen mit Ermittlern und wählten mehr als hundert Telefonnummern, die in Epsteins Adressbuch standen: als Kontakte für Massagen in Florida. Laura Backes und Max Polonyi trafen in Miami jene Reporterin, die den Skandal wieder aufgerollt hat, Marc Pitzke sprach auf Martha's Vineyard mit Epsteins früherem Anwalt und besuchte seinen ehemaligen Geschäftspartner. Anna Clauß war bei Epsteins Villa in New York, klingelte an der Tür seines Elternhauses in Coney Island und fuhr zu seiner Ranch in New Mexico.

Piëch, Hawranek 2005

Seit Jahrzehnten beobachtet Dietmar Hawranek für den SPIEGEL die Automobilindustrie. Über keinen anderen Manager verfasste er mehr kritische Artikel als über den VW-Patriarchen Ferdinand Piëch, der vergangenen Sonntag verstorben ist. In einem Nachruf schreibt Hawranek, dass sein Verhältnis zu Piëch von Extremen geprägt war: Der langjährige VW-Chef wehrte sich einerseits heftig gegen Veröffentlichungen, und der Konzern setzte die längste Gegendarstellung durch, die der SPIEGEL jemals drucken musste. Andererseits war Piëch später ein wertvoller Gesprächspartner. Dass er für Hawranek sein typisches Freund-Feind-Denken aufgab, lag möglicherweise an einem Missverständnis. Welches das ist, lesen Sie bei SPIEGEL+.