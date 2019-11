Betrifft Hongkong, Pflege, Ostdeutschland

Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, guten Abend,

Der Campus der Baptist University von Hongkong wird von einer Straße durchschnitten, über die sich eine Fußgängerbrücke spannt. Sie ist ein idealer Ort, um anrückende Polizisten von oben zu attackieren, mit Pflastersteinen, Molotowcocktails, mit Pfeil und Bogen.

Fahrion

Diese Brücke war ein Schauplatz von vielen, die SPIEGEL-Redakteur Georg Fahrion besuchte, um mit Demonstranten in Hongkong zu sprechen und sich ein Bild von der Situation zu machen, die man nur verfahren nennen kann. Um bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei nicht verletzt zu werden, trägt Fahrion eine neonfarbene Weste, die ihn als Journalisten kenntlich macht, dazu einen Helm und eine Gasmaske. Er hofft, dass das ausreicht. "Teile der Protestbewegung haben sich radikalisiert und greifen zu militanten Mitteln, wie die Hongkonger Polizei agieren sie zunehmend enthemmt", urteilt Fahrion, der die Aktionen der Protestierenden seit mehr als einer Woche aus der Nähe beobachtet. "Regierung und Demonstranten stehen sich unversöhnlich gegenüber."

Jesco Denzel/ DER SPIEGEL Mutter und Tochter Freitag, Schmergal

Pflegeindustrie: "Ich habe meine Mutter noch nie so gesehen" - lesen Sie hier die Geschichte über den Kampf gegen Hausleitung, Konzern und Aufsichtsbehörden. Einen Platz in einem Pflegeheim für die Eltern zu finden ist meist anstrengend, und oft fragen sich die Suchenden mit schlechtem Gewissen, ob es den Senioren dort tatsächlich besser geht als zu Hause. Was aber kann man tun, wenn man irgendwann feststellen muss, dass man das falsche Heim gewählt hat? Dass die eigene Mutter nicht genug zu trinken bekommt, dass sie sich wund liegt und dass sie mit anhören muss, wie die Pflegekräfte über den Flur rufen: "Die Alte soll sich selber füttern!" Barbara Freitag hat das mit ihrer Mutter Ruth erlebt - und musste erfahren, wie aufmerksame und widerständige Angehörige ausgebremst wurden. SPIEGEL-Redakteurin Cornelia Schmergal hat die Geschichte ihres Kampfes recherchiert. Ihr Fazit fällt ernüchternd aus: "Wer im Alter keine Angehörigen um sich hat, die regelmäßig schauen, ob man im Heim gut versorgt wird, der hat vermutlich schon verloren."

Maria Feck/ DER SPIEGEL Schmiegel, Fahrer Heiko

Lübtheen, eine Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern, ist in ganz Ostdeutschland der Ort mit den wenigsten Frauen zwischen 20 und 39 Jahren. Auf jede Frau in diesem Alter kommen fast zwei Männer. Warum bleiben Männer, wenn Frauen gehen? Und wie leben diese Männer dann? Das fragten sich SPIEGEL-Mitarbeiterin Cathrin Schmiegel und Fotografin Maria Feck. Viele Male fuhren sie nach Lübtheen, sprachen mit den Menschen dort - Antworten fanden sie schließlich an einer Shell- Tankstelle im Ort, wo Heiko, 31 Jahre alt, regelmäßig seinen Golf III GTI parkt, um sich mit Freunden zu treffen. Viele Gespräche fanden im Auto statt, Schmiegel fuhr auf dem Beifahrersitz durch den Ort, zuvor wurden allerdings die Regeln klargemacht. Kein Kaffee im Pappbecher, keine angesteckte Kippe im Auto. Und Feck durfte den Golf erst fotografieren, nachdem Heiko dafür gesorgt hatte, dass der Wagen blitzblank war.

Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern: "Wir reden 60 Prozent über Autos und 40 über Weiber" - Cathrin Schmiegel über einen Ort mit Frauenmangel.