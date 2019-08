Start der SPIEGEL-Reihe "Wir seit '89" Wächst jetzt zusammen, was zusammengehört?

Der frühere Generalsekretär der SED und kurzzeitige Staatsratsvorsitzende Egon Krenz beklagte kürzlich im SPIEGEL, Medien würden "pauschale Urteile treffen", wenn es um Ostdeutschland gehe. "Es gibt nicht den Ostdeutschen."

"Die Menschen im Westen interessieren sich nicht für uns", sagte die in der ehemaligen DDR populäre Sängerin Uschi Brüning im Frühjahr in einem Interview. Der SPIEGEL-ONLINE-Kolumnist Sascha Lobo stellte fest, in der Debattenöffentlichkeit kämen Ostdeutsche hauptsächlich in zwei Dimensionen vor: "als Bundeskanzlerin und als Nazis".

Und der Sänger der Chemnitzer Band Kraftklub, Felix Kummer, erzählte, wie ihm ganz übel geworden sei, als er Wahlergebnisse für Ostdeutschland bei der Europawahl im Fernsehen gesehen habe: ziemlich viel blau - die Farben der AfD. "Ich weiß aber auch nicht, was die Konsequenz ist, was jetzt zu tun ist", so Kummer.

Ja, was ist zu tun? Wie beschreibt man den Osten richtig? Muss man überhaupt ein besonderes Augenmerk auf den Osten legen? Die Fragen lassen sich wohl kaum abschließend beantworten.

In diesem Jahr wird in Deutschland noch dreimal gewählt. Am 1. September 2019 in Sachsen und Brandenburg, am 27. Oktober 2019 in Thüringen. Und am 9. November jährt sich zum 30. Mal der Tag des Mauerfalls. Ein Einschnitt, der fast überall in Deutschland bis heute nachwirkt. DER SPIEGEL und SPIEGEL ONLINE werden diese Ereignisse intensiv begleiten. Wir wollen ergründen, warum sich der Eindruck von Egon Krenz, Uschi Brüning oder Sascha Lobo so verfestigt hat - und wir wollen ihm entgegenwirken.

In der Artikelserie "Wir seit '89" veröffentlichen wir in den kommenden Wochen und Monaten eine Vielzahl von Texten und Videos.

DPA Willy Brandt auf einem historischen Teil der ehemaligen Berliner Mauer in Teltow (Brandenburg)

Der frühere Bundeskanzler Willy Brandt prägte die Tage und Monate des Mauerfalls und der anschließenden Wiedervereinigung mit seinem inzwischen legendären Zitat: "Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört". Wächst jetzt zusammen, was zusammengehört? Ist es längst zusammengewachsen?

Die Beiträge werden zurückblicken und zum Beispiel die Rolle der Treuhand nach der Wende beschreiben - für viele Grund eines Traumas und noch heute Gegenstand von Wahlkämpfen. Und sie schauen nach vorn und erzählen, welche Region besonders viele Start-ups versammelt.

Wir beobachten den Westen und fragen, was Saarländer und Thüringer gemeinsam haben, was die Menschen in dem kleinen Bundesland von der Vereinigung halten, wo sie doch vor Jahrzehnten selbst eine kleine Wiedervereinigung erlebten. Und wir schauen nach Osten. Erzählen, warum überdurchschnittlich viele junge Bundestagsabgeordnete aus Sachsen oder Thüringen kommen. Oder was es für Schüler bedeutet, wenn sie jeden Tag drei Stunden Fahrzeit zur Schule haben, weil es keine mehr in ihrer Nähe gibt.

SPIEGEL TV und das ZDF haben für eine zweiteilige Dokumentation Menschen in ganz Deutschland befragt, für wie gelungen sie den Vereinigungsprozess halten. Neben Prominenten wie Günther Jauch, Oliver Welke, Katja Riemann oder Alexander Gauland kommen auch zahlreiche Bürger zu Wort, für die der Mauerfall entweder direkte Konsequenzen hatte oder eben gar keine (Sendetermine: Dienstag, 6. August, 21.00 Uhr und Donnerstag, 8. August, 22.15 Uhr im ZDF).

Carsten Rehder/ picture alliance/dpa Christiane Paul

Zudem wird DER SPIEGEL in seiner Reihe SPIEGEL live seine Gäste künftig auch ins Dresdner Staatsschauspiel einladen. Den Auftakt am 22. August macht die Schauspielerin Christiane Paul, die ihre Karriere nach der Wende startete und die über das schnelle Ende der DDR sagt: "Es war für mich sehr ernüchternd." All die Möglichkeiten, über die zuvor noch diskutiert worden sei, "ein Land mit anderen Vorzeichen und anderen Werten, waren plötzlich weg."

Wir wollen Sie ständig auf dem Laufenden halten. Wenn Sie mögen, informieren wir Sie ab Freitag, den 9. August bis Ende November einmal pro Woche per Newsletter, welche neuen Beiträge wir unter dem Motto "Wir seit '89" im SPIEGEL, auf SPIEGEL ONLINE, auf SPIEGEL+ oder bento veröffentlicht haben.

Hier finden Sie eine Auswahl bereits veröffentlichter Texte aus der Reihe. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik gleichermaßen.