SPIEGEL-Umfrage Mehrheit der Unionsanhänger für Urwahl der Kanzlerkandidatin

Eigentlich hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer das erste Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur der Unionsparteien. Das ist die ungeschriebene Regel. In den letzten Monaten allerdings wuchs in Partei und Bevölkerung die Unzufriedenheit mit der Vorsitzenden.

Nun debattiert die Junge Union an diesem Wochenende auf ihrem Jahrestreffen ("Deutschlandtag"), ob sie auf dem CDU-Bundesparteitag im November einen Antrag auf Urwahl der Kanzlerkandidaten stellen soll. Für die Union wäre das ein basisdemokratisches Novum.

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den SPIEGEL zeigt, dass eine knappe Mehrheit der Unionshänger eine solche Urwahl befürwortet (52 Prozent). Rund ein Drittel zeigte sich dabei sehr entschieden und antwortete auf die entsprechende Frage mit "Ja, auf jeden Fall".

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer ist in den vergangenen Monaten mehrfach für ihre Äußerungen und politische Pannen in die Kritik geraten. Mit ihrem überraschenden Wechsel ins Verteidigungsministerium im Sommer konnte die CDU-Politikerin bislang keine Sympathiepunkte in der Bevölkerung sammeln.

Einer weiteren SPIEGEL-Umfrage zufolge ist sie in der Gunst der Wähler zuletzt weiter abgerutscht. Die Eignung Kramp-Karrenbauers fürs Kanzleramt wird bereits seit Längerem debattiert.

Nach derzeitiger Planung will die CDU beim Parteitag Ende 2020 den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl 2021 benennen. Kramp-Karrenbauer hat ihrer Partei davon abgeraten, der Basis die K-Frage zu stellen. Die CDU habe "bisher immer mit guten Gründen gesagt, dass sie diesem Weg nicht folgt", sagte sie.

CSU-Chef Markus Söder hat sich im Interview mit dem SPIEGEL gegen die Urwahl des Kanzlerkandidaten ausgesprochen: "Es kann ja nicht sein, dass eine Unionsschwester per Urwahl einen Kanzlerkandidaten bestimmt und die andere das nur noch abnicken kann."

In der Sonntagsfrage liegen die Unionsparteien nach wie vor vorn und erreichen unverändert rund 28 Prozent. Auf Rang zwei landen weiterhin die Grünen mit etwa 22 Prozent. Die Sozialdemokraten sind mit 14 Prozent abgeschlagener Dritter.