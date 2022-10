Befürworter des Deals führen an, dass Cosco auch an anderen europäischen Häfen beteiligt ist. Im Fall von Hamburg gehe es zudem nicht um kritische Infrastruktur – sondern nur um einen Anteil an einer Terminalbetriebsgesellschaft.

Derzeit deutet viel darauf hin, dass die Bundesregierung einen Kompromiss finden wird . Laut Medienberichten könnte sie eine sogenannte Teilversagung beschließen. Statt der geplanten 35 Prozent dürfte Cosco nur 24,9 Prozent des Terminals übernehmen. Als Minderheitsaktionär könnte der Konzern dann formal keinen inhaltlichen Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben. Allerdings ist die Diskussion in der Bundesregierung noch nicht abgeschlossen.