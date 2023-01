SPIEGEL-Umfrage Mehrheit der Deutschen befürwortet Kampfpanzer-Lieferungen an Kiew

Die Frage, ob Deutschland auch Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern soll, beantworten insgesamt 63 Prozent ablehnend.

Entsprechend niedrig ist die Quote der Befürworterinnen und Befürworter: Insgesamt 26 Prozent sind »eher« oder »auf jeden Fall« dafür, Kampfjets an Kiew zu liefern. 11 Prozent sind noch unentschlossen. Bemerkenswert ist, dass selbst bei Parteien, deren Anhängerschaft in der Panzerfrage klar für Lieferungen plädiert, sich keine Mehrheit für die Lieferung von Kampfjets findet.