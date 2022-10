Nach der Wahlpleite in Niedersachsen ringen die Liberalen mit ihrer Rolle in der Bundeskoalition. FDP-Chef Christian Lindner möchte die Ampel nachjustieren: Es gehe jetzt darum, »wie wir die Positionslichter der FDP anschalten«. Der Wahlausgang stellt aus Lindners Sicht ein Problem für die gesamte Koalition in Berlin dar: »Die Ampel insgesamt hat an Legitimation verloren.«

Ein etwaiges Aus für die Ampel, also einen Rückzug der FDP, wiesen Lindner und führende FDP-Politiker zurück. Die Deutschen sind in dieser Frage nicht klar positioniert: 42 Prozent gaben in der SPIEGEL-Umfrage an, die FDP würde als Gesamtpartei davon profitieren, wenn sie die Ampelkoalition verließe. 44 Prozent halten das für eine Fehlannahme, 14 Prozent äußern sich unentschieden.