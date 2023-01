Ob am Ende tatsächlich die Aufhebung der Immunität des FDP-Politikers beantragt und danach ein formelles Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet werde, sei noch offen.

Zweifamilienhaus in Berlin

Nach SPIEGEL-Recherchen hatte Lindner im Januar 2021 für 1,65 Millionen Euro ein Zweifamilienhaus in Berlin gekauft, im Anschluss begann ein aufwendiger Umbau. In zwei Schritten ließ Lindner eine Grundschuld von insgesamt 2,8 Millionen Euro zugunsten der BBB Bank eintragen. Grundschulden sichern in der Regel langfristige Kredite ab.