Die schwarz-grüne Landes­regierung in Nordrhein-Westfalen miss­achtet offenbar selbst gesteckte Ziele: Im Koalitionsvertrag hatte sie angekündigt, für eine »agile Landesverwaltung« Strukturen zu »verschlanken« – doch unter Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) setzt man in der Regierungszentrale anscheinend das Gegenteil um. Seit einigen Jahren steige die Zahl der Beschäftigten in der Düsseldorfer Staatskanzlei, heißt es in einem internen Tätigkeitsbericht des Personalrats.