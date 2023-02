Dem AfD-Bundestagsabgeordneten Steffen Kotré schien Solowjow dennoch ein geeigneter Gesprächspartner. Am Donnerstag ließ sich Kotré per Video zu Solowjows Sendung zuschalten und legte seine Sicht der Dinge dar. Mitschnitten zufolge, die in den sozialen Medien kursieren und in denen der AfD-Abgeordnete nicht immer klar zu verstehen ist, kritisierte Kotré unter anderem die deutschen Medien. Diese täten laut Kotré angeblich alles dafür, die deutsche Bevölkerung gegen Russland in Stellung zu bringen.