Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will sich der »Welt« zufolge kommende Woche in Brüssel für Erleichterungen bei der Jagd auf übergriffige Wölfe einsetzen. »Unser Ziel ist es, in Brüssel darauf hinzuweisen, dass die europäischen Regeln nicht so starr sein dürfen, dass sie die dringend notwendigen regionalen Lösungen blockieren«, sagte Weil der Zeitung. »In niedersächsischen Regionen mit übermäßigen Wolfspopulationen und deutlichen Nutzungskonflikten muss es möglich sein, lokal sehr zielgerichtet und sehr schnell zu intervenieren.«