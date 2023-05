Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) findet, ihre Partei habe im Streit um den Austausch von Gasheizungen Fehler gemacht. Man befinde sich nun in der Phase, in der die Menschen die Auswirkungen der Klimaschutzmaßnahmen im Alltag spürten, sagte Lemke in einem Interview mit der »Bild am Sonntag«, und fügte an: »Das ist auch die Phase, wo wir als Grüne nicht sofort den richtigen Ton getroffen haben, mehr und besser hätten erklären müssen.«