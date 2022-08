Bundesumweltministerin zur Oder-Katastrophe Wie kann es sein, dass Deutschland so spät informiert wurde, Frau Lemke?

Das Fischsterben in der Oder erinnert Steffi Lemke an die giftigen Flüsse ihrer DDR-Kindheit. Was die Grünenpolitikerin jetzt von Polen fordert und wie sie Deutschlands Natur schützen will – auch gegen Pläne der FDP.