Steigende Preise Inflation des Wahnsinns

Man hätte das alles wissen können: Es steht in diesen vermaledeiten Lehrbüchern und viel auch in der Zeitung: Zum Beispiel, dass sich über den »gerechten Preis« schon Aristoteles und Thomas von Aquin Gedanken gemacht haben, aber alles in allem sich die Idee, der Staat könne ihn festlegen, nicht durchgesetzt hat – mit Ausnahme in einigen Staaten, die freilich pleite sind oder aufgehört haben zu existieren. Wer mit einem Kurzzeitgedächtnis gesegnet ist, hätte wissen können, dass die sündhaft teure Mehrwertsteuersenkung zu Corona-Zeiten laut DIW-Studie einen um 50 Prozent verminderten Effekt auf das Wirtschaftswachstum hatte, weil sie nur in Teilen beim Kunden ankam. Man gönnte es damals den gebeutelten Innenstadtläden, gewiss, aber der Sinn der Übung war erklärtermaßen ein anderer. Kurzum: Wenn Wahnsinn ist, mehrfach dasselbe zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten – dann ist die Anti-Inflationspolitik der Regierung wahnsinnig zu nennen.