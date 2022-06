»Stärkung des Gemeinsinns« Steinmeier will Pflichtdienst für junge Menschen

Man komme raus aus der eigenen Blase, helfe Bürgern in Not: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht Vorteile in einer sozialen Pflichtzeit für junge Menschen. Die Wehrpflicht möchte er nicht wieder einführen.